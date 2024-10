Volley A1F. Altro big match per le Gatte: domani sera a Cuneo arriva il Numia Vero Volley Milano [VIDEO]

Dopo la vicina trasferta a Villafranca Piemonte, le Gatte della Honda Olivero Cuneo tornano tra le mura amiche per un altro big match. Domenica sera infatti arriva al Palazzetto dello Sport di Cuneo la Numia Vero Volley Milano allenata da Stefano Lavarini, senza alcun dubbio una delle papabili candidate allo scudetto.

Tanti i nomi altisonanti tra le fila avversarie, partendo dalle recenti iridate olimpiche Anna Danesi, Alessia Orro, Miriam Sylla e Paola Egonu, al momento ancora ferma ai box a causa dell'intervento alle fosse nasali subito il 10 ottobre scorso, e a cui vanno aggiunti anche i nomi delle straniere di calibro che aumentano il prestigio di questo roster.

Le Piemontesi sono ancora a quota zero punti e il Vero Volley non sarà certo un avversario semplice, anche se è scivolata nell'ultima giornata cedendo al tie break contro Igor Gorgonzola Novara. Contro una corazzata di questo calibro, le ragazze di Lorenzo Pintus dovranno uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto, a prescindere dal risultato.

A presentarci il big match è l'alzatrice Alice Turco: "dobbiamo prendere la forza che ci ha dato il set vinto a Pinerolo e rimetterla in campo qui da noi. Loro sono forti in ogni fondamentale, dovremo fare attenzione a tutto".

Anche Fay Bakodimou ha detto la sua su questa partita: "credo che stiamo migliorando ogni settimana di più. Stiamo mettendo in pratica il duro lavoro fatto in allenamento e non vediamo l'ora di farlo vedere in campo".

Fay ha anche raccontato le impressioni sulla sua prima stagione in Italia: "Mi piace molto il supporto della società e delle persone che ci seguono, è molto importante per noi e adoriamo vedere le persone che vengono alle nostre partite. L'atmosfera quando si gioca in casa è davvero bella".

Tutto è pronto quindi per il big match della quarta giornata della Serie A1 Tigotà. Appuntamento a domenica sera alle 20:30: lo spettacolo sarà assicurato. Ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su RAI SPORT e VBTV.