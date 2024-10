Frassino: in biblioteca la proiezione di "Coco" di Lee Unkirch

La Biblioteca Civica di Frassino propone la terza edizione della rassegna “Cartoni a Merenda”, film per bambini (ma non solo) il sabato pomeriggio. Il titolo di quest’anno è “Viaggio intorno al mondo”, tre titoli con una provenienza geografica e un’estetica assai diverse tra di loro come antidoto all’omologazione dei gusti e dell’immaginario di grandi e piccini.

Sabato 4 gennaio il viaggio fa tappa in Giappone per il film “Il mio vicino Totoro” (1988) del maestro Hayao Miyazaki, un film senza tempo e veramente per tutte le età. Due sorelline, dopo essersi trasferite di casa conoscono i Totoro, creature leggendarie, rotonde e pelose. Una fiaba moderna di incredibile creatività, dichiaratamente per bambini ma dalla quale anche gli adulti possono trarre insegnamento.