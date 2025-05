A Marene va in scena lo spettacolo "Genova… per voi!”

Venerdì 9 maggio 2025 alle ore 21.00 andrà in scena presso l’Auditorium San Giuseppe di Marene (CN) lo spettacolo “Genova… per voi!” curato da Daniele Trucco (pianoforte e voce) e Diego Ponzo (chitarra e voce), entrambi docenti nella scuola secondaria di primo grado e responsabili dello CFAM, il Centro di Formazione Artistico Musicale di Verzuolo (Palazzo Drago).

Sarà l’occasione per assistere a una selezione dei principali brani di grandi cantautori genovesi quali Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Gino Paoli, interpretati e arrangiati per voce, pianoforte e chitarra. Le canzoni sono discorsivamente introdotte nel loro contesto storico, così da creare un percorso ideale che leghi gli autori della scuola genovese, passando attraverso i riferimenti dei testi al panorama della grande letteratura italiana.

Un'ora e mezza di spettacolo offerto dalla Fondazione CRT per una serata che vuole essere un omaggio alla nostra canzone d’autore e alla cultura musicale e letteraria italiana.

Ingresso libero. Per prenotazioni: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-genovaper-voi-1330138503069 in alternativa accedere al sito https://parrocchiamarene.it/auditorium oppure rivolgersi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.