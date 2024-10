Bra, il Consiglio comunale dei Ragazzi in visita alla WAB

Giovedì 24 ottobre si è riunito per la prima volta in questo nuovo anno scolastico il Consiglio comunale dei ragazzi. Si tratta dell’organismo composto da 40 studenti delle ultime due classi della scuola primaria e delle classi della scuola secondaria di primo grado, che da anni funge da supporto dell’Amministrazione comunale in tema di politiche giovanili.

Dopo il benvenuto ai nuovi componenti (l’assemblea ha un mandato di due anni) e il saluto da parte dell’Amministrazione, il CCR ha visitato la WAB, Biennale d’Arte al Femminile, allestita fino al 27 ottobre presso il Movicentro di piazza Caduti di Nassiriya. Un’occasione per i giovani consiglieri di riflettere sul tema delle pari opportunità. Tante le domande e le curiosità al riguardo espresse dai ragazzi.

La seconda parte dell’incontro è stata invece dedicata alle proposte e alle segnalazioni dei giovani. Tra queste, le richieste di avere aule più grandi nelle scuole, strade più pulite e sicure, più cestini per le vie della città e più campi da calcio e da basket.

Il prossimo incontro del CCR si terrà il 20 novembre.