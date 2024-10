Lenti a contatto quindicinali? Ecco le Acuvue Oasys

A confronto con un comune paio di occhiali, qualsiasi lente a contatto garantisce una migliore visione periferica poiché si muove assieme all'occhio. E l'assenza di strutture che potrebbero ostacolare la visione garantisce un campo visivo più ampio. Merita di essere ricordato come le lenti a contatto non si appannino e non temano l'umidità (sia essa causata da pioggia, neve o semplice sudore); per tale motivo vengono considerate la scelta ideale per chi ama praticare sport o dilettarsi con altre attività all'aperto. Tra le varie tipologie esistenti, sono le lenti bisettimanali come Acuvue Oasys a rivelarsi un interessante compromesso tra lenti giornaliere e mensili. Sono apprezzate anche per il loro prezzo conveniente e per il ricambio da effettuarsi ogni 15 giorni; non dovendo attendere un mese, il rischio che si logorino eccessivamente è più basso.

Lenti bisettimanali: le tipologie esistenti

Come accade per altre tipologie di lenti a contatto morbide, le bisettimanali (o quindicinali) sono create con l'obiettivo di andare a correggere una serie di difetti visivi. Quelle sferiche si adattano perfettamente a coloro che soffrono di miopia o ipermetropia, visto che il medesimo valore correttivo si estende all'intera superficie. Le toriche, grazie alla presenza di valori diversi sulle varie sezioni, e al fatto di tenere in considerazione la forma dell'occhio, aiutano a correggere l'astigmatismo. Le multifocali, dal canto loro, consentono di correggere la presbiopia, assicurando alle persone che le indossano una visione particolarmente nitida a qualunque distanza.

Caratteristiche essenziali delle Acuvue Oasys

Non c'è dubbio che le Acuvue Oasys semplifichino la vita di chi ha scelto di affidarsi alle lenti e non agli occhiali. L'elevato contenuto d'acqua è assicurato dalla tecnologia Hydraclear, capace di regalare un'idratazione di lunga durata. Proprio l'elevato potere idratante dà modo di indossarle anche a chi presenta occhi sensibili, o è costretto a confrontarsi spesso con fenomeni di secchezza oculare. Si tratta di lenti molto traspiranti, tanto che la maggior parte delle persone che le acquista non si rende neanche conto di averle indossate.

Lenti con filtro solare

Ottime notizie anche per chi ama il sole. Le Acuvue Oasys, infatti, riescono a proteggere gli occhi dal sole e dai pericolosi raggi UV. Il filtro di classe 1 tutela gli occhi sia da raggi UV-A che da quelli UV-B. In estate, nelle giornate in cui il sole è assoluto protagonista, affiancare alle lenti un paio di occhiali da sole è un'ottima abitudine. La superficie incredibilmente liscia, inoltre, riduce in modo notevole le frizioni tra palpebra e lente, evitando di affaticare gli occhi.

A chi sono consigliate le lenti bisettimanali

In conclusione, le Acuvue Oasys sono consigliate alle persone che desiderano correggere miopia e ipermetropia optando per lenti convenienti che non debbano essere sostituite con un paio nuovo ogni giorno. Ad approfittarne sono anche coloro che hanno occhi sensibili, soffrono di secchezza oculare o, ancora, sono abituati a trascorrere diverse ore consecutive in ambienti in cui è presente aria condizionata.