Halloween, al Castello di Monticello d'Alba c'è la "Notte al castello"

In occasione della festa di Halloween, il Castello di Monticello d'Alba apre le sue porte per una notte spettrale... fantasmi, assassini e un castello solitario in mezzo alle colline sono gli ingredienti di Notte al castello !

Giovedì 31 ottobre per gli adulti e i ragazzi, verranno proposte le visite guidate al buio durante le quali i partecipanti potranno scoprire la storia del Castello in una veste diversa… spettrale.



Sabato 2 e domenica 3 novembre il Castello sarà aperto per le classiche visite guidate dell’interno del maniero e, in occasione della festa di Halloween, verrà proposto l’Halloween Family Tour, una visita guidata all’interno del Castello dove i più piccoli andranno alla ricerca di indizi nascosti con l’utilizzo di un kit di gioco per ottenere una dolce sorpresa finale.