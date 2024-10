Nasce a Cardè la ‘Compagnia del Cardo’: un nuovo sodalizio per valorizzare la cultura locale

A Cardè è nata la ‘Compagnia del cardo’. La nuova associazione si prefigge di valorizzare l’aspetto storico-culturale del paese.

Il sodalizio si occuperà di organizzare rievocazioni storiche, promuovere gemellaggi, realizzare il primo palio dei borghi cardettesi e molto altro.

Il primo appuntamento, organizzato dall’associazione presieduta da Mattia Barbero Meirone, è per domani martedì 29 ottobre alle 21, nella biblioteca civica per parlare del gemellaggio di Cardè in programma con l’Argentina.

Il direttivo della ‘Compagnia del Cardo’ oltre al presidente è formato da: Elena Messa con ruolo di vicepresidente, Guido Montalcini con ruolo di segretario e dai consiglieri: Pier Giacomo Audisio, Silvio Civalleri, Luisa Dao Ormena, Luigi Musacchio, Silvano Ramello e Giovanni Tosello.

“È con grande gioia e orgoglio che annuncio la fondazione della Compagnia del Cardo – afferma il presidente Mattia Meirone Barbero.- Questo progetto nasce dalla passione e dall’impegno di un gruppo di persone unite dall’amore per la cultura e la tradizione del nostro territorio. Come associazione storico-culturale, ci proponiamo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale della comunità cardettese attraverso eventi e iniziative.

Ringrazio di cuore tutti coloro che, con la loro partecipazione, hanno contribuito alla concretizzazione spontanea della Compagnia. Il nostro invito è ora rivolto alle generazioni più giovani per l’organizzazione della prossima rievocazione storica e dei molti eventi che speriamo vadano ad arricchire il nostro tessuto sociale”.

Sempre all’insegna della cultura, giovedì 31 ottobre alle 21 nella biblioteca comunale ci sarà la prima lezione del corso di Inglese a cui ne seguiranno altre 10, ogni giovedì dalle 21 alle 22.

Per info e iscrizioni: UniTre di Villafranca Piemonte, in collaborazione con il Comune di Cardè: WhatsApp 339-526 0972 o e-mail unitre.villafrancapiemonte@gmail.com.