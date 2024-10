Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì fa tre su tre ed è al comando solitario della classifica

Terzo successo stagionale su tre gare disputate per il VBC Mondovì che piega per 3-0 (25-15,25-21,25-19) il S. Paolo Torino.

Grazie alla conquista di questi 3 punti i monregalesi salgono a quota 9 e, grazie anche alla contemporanea sconfitta per 3-0 dell’ Acqui a Verbania, restano da soli al comando della classifica a +1 sull’ ArtiVolley Collegno secondo e +2 sul Lasalliano Torino terzo.

“Abbiamo disputato una gara decisamente buona sotto tutti gli aspetti – commenta al termine coach Massimo Bovolo – ed abbiamo pienamente meritato i 3 punti. Dopo aver dominato il primo set, in avvio di secondo abbiamo dovuto un po’ subire il gioco avversario, ma nella seconda parte della frazione siamo di nuovo saliti in cattedra, conquistandola con pieno merito. Nel terzo set siamo stati bravi a dettare il ritmo e lo abbiamo vinto senza troppe problematiche. Essere in testa alla classifica da soli fa piacere, ma adesso conta poco: dobbiamo continuare a lavorare sodo per farci sempre trovare pronti e cercare di conquistare il maggior numero di punti possibili. Ora pensiamo alla trasferta di sabato a Torino contro il Parella, una partita che se non affrontata con la giusta attenzione ed il dovuto spirito può creare problemi e difficoltà.”

Massimo Bovolo è partito inizialmente con Polizzi in palleggio, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Bertano centrali, Matteo Basso libero, inserendo da metà secondo set sino al termina Candela e nella terza frazione Borsarelli per alzare il muro.

Nel primo set i monregalesi partono forte e si portano subito sul 6-1. La panchina del S. Paolo ferma il gioco per provare a riordinare le idee, ma i monregalesi continuano a premere sull’ acceleratore e prima si portano sul 15-10, poi sul 19-11 ed infine chiudono con un convincente 25-15.

Nella seconda frazione partono meglio i torinesi, che si portano prima sul 7-4 e poi sul 14-10. Dentro Candela ed i monregalesi reagiscono, ottenendo prima la parità sul 17-17, poi allungando sul 23-20 ed infine chiudendo 25-21.Nel terzo set, con Candela confermato in campo, vi è equilibrio sino al 6 pari, poi i monregalesi cambiano marcia e vanno via, portandosi prima sul 15-10, poi sul 18-13, quindi sul 23-18 ed infine chiudono 25-19 con punto decisivo firmato da Caldano, mentre entra Borsarelli per alzare il muro.

Sabato alle ore 17 il VBC è atteso dalla trasferta di Torino contro il Parella, che nell’ ultimo turno è stato superato dal Chieri: per i biancoblu una partita ampiamente alla portata, a patto però di giocare con la medesima intensità ed attenzione messe in campo contro il S. Paolo.

VBC MONDOVI’- S. PAOLO TORINO 3-0 (25-15,25-21,25-19)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Polizzi, Genesio, Menardo, Garelli, Bertano, Caldano, Matteo Basso (L1), Candela, Borsarelli, Bertano, Marco Basso, Fenoglio (L2),. ALL: Massimo Bovolo – Raffaella Riba.