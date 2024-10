"Angela: il sorriso nel cuore delle donne": a Mondovì un serata contro la violenza di genere

"Angela il sorriso nel cuore delle donne". Questo il titolo scelto per un evento, per ricordare Angela Figone, giovane e apprezzato avvocato monregalese che ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale a Pogliola, il 30 marzo scorso.

La serata, organizzata dalla zia, Tiziana Bonardi, con enti e associazioni con le quali ha collaborato Angela sarà un momento per ricordarla, ma anche per trattare il tema della violenza sulle donne.

Interverranno il capitano Francesca Borelli, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mondovì, Anna Maria Ardissono, presidente di Futuro Donna Odv e Giuliana Turco, referente dello sportello antiviolenza della Croce Rossa.

Parteciperà alla serata il cantautore Diego Fabbri che presenterà per la prima volta la canzone scritta per Angela. Sarà possibile, inoltre prenotare i dipinti di Katia Delpiano che mette a disposizione il cui ricavato andrà in beneficienza dell’Associazione Futuro Donna in cui Angela era volontaria e faceva parte del direttivo.