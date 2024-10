Saluzzo, gli scout hanno inaugurato un murales realizzato da Valeria Cardetti

Nove animali, nove colori, 12 litri di vernice, 27 pennelli, 24,5 metri quadri, 39 ore di lavoro.

Sono le cifre del nuovo mega murales che rappresenta la giungla e i suoi abitanti ed è stato realizzato su un’intera parete della sede “Aquile randagie” del gruppo scout “Saluzzo 1”, inaugurata meno di un anno fa ne “Il Quartiere” di piazza Montebello.

Il dipinto è stato realizzato dall’illustratrice e grafica di Saluzzo Valeria Cardetti che ha offerto gratuitamente la sua prestazione professionale al gruppo.

Valeria ha raffigurato i principali personaggi de “Le storie di Mowgli” di Rudyard Kipling come Akela il capo branco, Bagheera la pantera, Kaa il pitone (lungo oltre 6 metri), Baloo l’orso (alto più di 2,5 mt), gli altri lupi del branco, Hathi l’elefante e anche il cattivo, Shere Khan la tigre.

Si tratta di una rappresentazione e una libera interpretazione dell’ambiente fantastico della giungla in cui i lupetti e le lupette del branco (età da 8 a 12 anni – i più giovani del gruppo scout) vivono interamente le loro “avventure” scoutistiche.

"Da quando abbiamo potuto inaugurare questa nuova sede – dicono i capigruppo Giovanna Pairotti e Davide Boetti – continuiamo a pensare che sia stupenda, spaziosa, luminosa e ringraziamo ancora una volta l’Amministrazione comunale per l’attenzione e la vicinanza a noi scout. Così, abbiamo pensato di renderla anche colorata e vivace. Sapevamo che Valeria Cardetti, da anni “amica” del gruppo scout, aveva già decorato muri altrove, come in un negozio a Saluzzo, nel foyer di un teatro a Racconigi, sta realizzando un murales più grande del nostro a Paesana e in altri siti e così le abbiamo chiesto se voleva fare ai nostri lupetti e lupette questo bel regalo. Abbiamo avviato le attività del nuovo anno scout da poche settimane e sabato 25 ottobre il branco ha tenuto il suo primo incontro sotto il mega dipinto. Bambine e bambini sono rimasti entusiasti della novità".