Cuneo Organ Festival, evento di beneficenza per l’associazione Pro retinopatici e Ipovedenti

Il Cuneo Organ Festival si congederà dal suo pubblico il 9 novembre, alle 21, presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù di corso Nizza con una serata eccezionale in collaborazione con EstOvest Festival.

La Chiesa del Sacro Cuore accoglie l’organista francese Tom Rioult, vincitore del Concorso Organistico Internazionale Fiorella Benetti Brazzale di Vicenza. Per l’occasione, il festival ha commissionato un lavoro a quattro mani per organo ed elettronica ai compositori cuneesi Edoardo Dadone e Gianluca Verlingieri. Di grande complessità realizzativa, la composizione è caratterizzata da una notevole finezza stilistica e da un linguaggio di rara forza espressiva.

L’ultimo appuntamento della rassegna, realizzata da Itinerari in Musica, sarà anche l’occasione per consegnare alla città di Cuneo il panello tattile per l’accessibilità dei non vedenti ai luoghi di cultura dedicato a Palazzo Samone e realizzato dall’Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti Odv grazie al bando regionale “Agricoltura, enologia, gastronomia ad occhi chiusi: un originale punto di vista”.

Le offerte raccolte nel corso della serata andranno a sostegno delle attività di Apri Odv.

Per informazioni telefonare al numero 329.2266200 oppure scrivere a cuneoorganfestival@gmail.com.

Programma

J S Bach (1685-1750)

Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist BWV 667

Nicolas De Grigny (1672-1703)

Hymne Veni Creator

I. Plein-jeu à 5

II. Fugue à 5

V. Dialogue sur les Grands-Jeux

Edoardo Dadone (1992) e Gianluca Verlingieri (1976)

Dialogues d’ombres (Partite diverse per grand’organo ed elettronica) commissione EstOvest Festival, prima esecuzione assoluta

Maurice Duruflé (1902-1986)

Scherzo op. 2

Olivier Messiaen (1908-1992)

Dieu Parmi Nous da La Nativité du Seigneur

J S Bach

Passacaglia e Fuga in do minore BWV 582

Tom Rioult, organo (vincitore del Concorso Organistico Internazionale

Fiorella Benetti Brazzale-Città di Vicenza 2023)

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, riservabile via mailticket .it

Nota di sala

Nato nel 1997, Tom Rioult si è diplomato in Organo, trombone e analisi musicale presso il Conservatorio di Caen. Tom ha in seguito ottenuto il master presso il Conservatorio Nazionale Superiore di Lione, studiando con François Espinasse e Liesbeth Schlumberger.

Ha avuto l'opportunità di partecipare a Masterclass con Michel Chapuis, David Goode, David Briggs, Bine Bryndorf, Thierry Escaich, Wolfgang Zerer, Ludger Lohmann, Hans Davidsson. È stato invitato a partecipare a concorsi internazionali di organo ed è stato premiato con il primo premio ai concorsi di Freiburg am Breisgau, Saint-Maurice e Vicenza. Ha ottenuto inoltre premi ad Armagh, Saint-Albans (categoria interpretazione), Atlanta, Miami e Seoul.

Tom tiene recital in tutta Europa. Attualmente è organista titolare dell'organo Cavaillé-Coll nella Cattedrale di Lisieux. Insegna organo presso i Conservatori di Lisieux e Vire.