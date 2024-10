Judo, Jennifer Macis brilla in Europa: Bronzo all’European Cup Cadetti di Koper 2024

Un grande obiettivo è stato raggiunto dagli atleti del Judo Bra, che in questo fine settimana erano impegnati su due fronti, l’European Cup Cadetti a Koper (SLO) e Coppa Italia A2 a Lignano Sabbiadoro.

Un’impresa è stata la prestazione di Macis Jennifer, categoria -52kg Cadetta, già medagliata ai Campionati Italiani di categoria negli anni passati, che insieme al compagno di palestra Mattia Ariano, ha partecipato alla competizione Europea Cadetti della federazione internazionale EJU-IJF, gara del circuito continentale di categoria, svolta in Slovenia il 26 ottobre.

Queste tipologie di gare rappresentano il massimo livello europeo e mondiale di questa specialità, dove partecipano i migliori atleti di ogni nazione, selezionati in base i risultati ottenuti in campo nazionale. Ben pochi atleti Italiani, nella loro carriera, possono vantare di aver ottenuto una medaglia di questo livello, infatti su 105 atleti rappresentanti la nazionale azzurra in questa competizione, solo 7 sono riusciti a classificarsi sul podio delle rispettive categorie.

Macis Jennifer si è imposta nella categoria -52kg vincendo i primi due incontri rispettivamente con le atlete Bosniaca e Croata, fermandosi ai quarti di finale perdendo con un atleta connazionale, già medagliata alle scorse competizioni europee. Nei ripescaggi si impone su altre tre atlete di alto livello tra cui due connazionali ed una Croata, riuscendo a strappare una meritatissima e sognata medaglia di bronzo. Un risultato storico che manca nel palmares della nostra associazione sportiva, frutto di impegni e sacrifici da parte di atleti e tecnici, che ogni giorno della settimana lavorano per ottenere questi traguardi.

Buona è stata la prestazione anche di Mattia Ariano, al primo anno nella categoria, che però perde al primo incontro da un atleta israeliano in una categoria competitiva e numerosa. Con il tempo i risultati arriveranno anche per lui.

Lo stesso giorno, sull’altro fronte a Lignano Sabbiadoro, si è disputata la finale della Coppa Italia A2, che ha visto partecipare Cuni Damien e Haxhija Nikolò, rispettivamente nelle categorie -90kg e -73kg. La competizione è la fase precedente alle finali A1 che va ad assegnare il titolo iridato della Coppa Italia, alla quale possono accedere solo i primi 5 qualificati della fase A2. Damien, vincendo 3 incontri e perdendone 2, è stato ad un passo dalla qualifica per le fasi finali A1, rimando al 9°posto. Buona anche la prestazione di Nikolò che però si ferma al primo incontro.

Un elogio va sicuramente a Jennifer che per ottenere un risultato del genere ha mostrato una caparbietà e una concentrazione superiore a tutti gli altri, che le hanno permesso di andare avanti imponendosi ad ogni incontro con un atteggiamento convinto e finalizzato al risultato. Infatti per distinguersi in queste tipologie di gare di alto livello, gli atleti non solo devono curare l’allenamento sia tecnico e che atletico, ma serve dimostrare un fattore in più, ovvero una “volontà di emergere” che non si può insegnare e non tutti riescono a tirare fuori.

E questo è il lavoro dell’a.s.d. Centro Judo Bra, che ormai da più di 50 anni forma atleti partendo da bambini di 3 anni fino a portarli a panorami nazionali ed internazionali, grazie a tecnici e formatori di alto livello che hanno praticato judo agonistico sia al livello amatoriale che professionale.