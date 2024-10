Il Caffè Bruno compie 160 anni e celebra il prestigioso compleanno con una festa in via Roma

Ci sono traguardi che non si possono non festeggiare. Se sono 160 anni, poi, è vietato non farlo. Perché dietro questo numero c'è la storia di una città, quella di Cuneo, raccontata proprio dai 160 anni del Caffè Bruno, in via Roma, al civico 28, sotto la Casa del popolo, il Municipio.

In questo bar sono entrati sindaci, assessori, consiglieri, autorità, ma anche e soprattutto i cittadini, affezionati a quel locale dal design austero ed elegante, dalle vetrine curate, dall'ambiente caldo e retrò.

Il compleanno sarà celebrato il prossimo 8 novembre con una grande festa che prenderà il via dalle 17.30, su invito, per poi aprirsi a tutti i cuneesi.

Affrettatevi a richiedere il pass per non perdere l'evento. Potete farlo andando direttamente al Caffè Bruno, al civico 28 di via Roma.

"Sarà un bel momento, nel quale si ripercorreranno questi decenni, grazie ai racconti di alcuni ospiti, che sveleranno curiosità e aneddoti sconosciuti forse ai più", spiega Claudio Serale, titolare del Caffè Bruno dal 2010. Adesso, con lui, c'è il figlio Samuele, che sta seguendo le orme del padre.

In questi anni il locale è cresciuto molto, diventando anche ristorante: è aperto sette giorni su sette, dalle sette alla mezzanotte. Si va dalla colazione al brunch, passando per il pranzo e gli aperitivi. "Siamo forse l'unico locale di Cuneo ad avere la cucina aperta dalle 12 alle 22. Se una persona vuole pranzare alle 16, qui al Bruno può farlo. E poi organizziamo serate a tema, siamo a disposizione per rinfreschi, catering, piccole cerimonie. Il locale è cambiato e sta crescendo", conclude Serale.

La festa dell'8 novembre prevede un allestimento esterno, dove si brinderà con vini prestigiosi accompagnati da tartine gourmet e un raffinato risotto al fondo bruno. L'evento durerà fino a mezzanotte, con musica e aperitivi e l'immancabile taglio della torta, tutto offerto dal Caffè Bruno, per celebrare 160 anni di eccellenza e convivialità con tante persone affezionate al locale che ha accompagnato la storia di Cuneo.

Affrettatevi a richiedere l'invito!