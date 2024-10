La cometa 'C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS' catturata da un astrofilo della Valle Po

Bartolomeo Davide Bertinetto è un astrofilo che fa parte del Guppo 'Amici Astrofili Valle Po (https://www.facebook.com/groups/192804784476834).

Lo scorso 28 ottobre, da Envie, direzione Monte Bracco, ha catturato, con la sua fotocamera, la cometa 'C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS'.

E' lui a raccontare la contentezza per questi scatti, inaspettati, viste le condizioni meteo dei giorni precedenti.

"Il 28 ottobre scorso è stato un giorno particolare per me, poiché ho fotografato un oggetto (Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS) che credevo di dover cercare in qualche luogo remoto per avere una buona visibilità.

Ho provato dalla pianura Enviese, in direzione Monte Bracco, e l'oggetto è emerso in tutta la sua magnificenza! È stato molto emozionante vederlo apparire sullo schermo della reflex. C'era molta umidità a causa della pioggia battente dei giorni precedenti, ma qualcosa è venuto fuori.

In queste settimane vedevo le foto di persone che, da altre zone, la fotografavano con facilità, mentre qui eravamo immersi nel maltempo, che ha oscurato tutta la tutta la fase piena dell'evento. Le foto che riporto qui sono scatti al limite della visibilità, visto che questa grossa 'palla di neve' si sta allontanando dal Sole e la sua scia sta scemando poco alla volta.

La rivedremo, si fa per dire, tra 80.000 anni, con il suo lento e lungo giro attorno al sistema solare.

Sono contento perché questo tipo di foto è possibile realizzarle con molta immediatezza, dato che è sufficiente un treppiede, un astroinseguitore (Vixen Polaire nel mio caso), una reflex (Canon 50d) e un teleobiettivo (Tamron 55-200mm F/4). La sensibilità ISO è stata di 6400 e il tempo di posa tra i 16 e i 20 secondi. Ho fatto alcune serie di scatti che poi ho mediato con lo splendido software Sequator".

L'astrofilo Bertinetto invita tutti a raggiungerlo in baita verso Pian Muné, con UniValle Po, per la serata di astronomia del 30 ottobre. L'evento è gratuito ma a prenotazione obbligatoria.