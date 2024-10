A Mondovì installata una telecamera per le infrazioni semaforiche tra corso Italia e via I° Alpini

Tutelare la sicurezza stradale e pedonale di uno degli svincoli più frequentati della città di Mondovì, garantendo l’incolumità di pedoni e automobilisti anche attraverso l’installazione di un dispositivo per la documentazione video e fotografica delle infrazioni in area semaforica. Queste, in breve, le ragioni che hanno spinto l’Amministrazione comunale e il servizio autonomo di Polizia Locale ad attivare, a partire dal prossimo 4 novembre, uno specifico punto di rilevazione presso l’incrocio semaforico tra corso Italia e via I° Alpini.

"Negli ultimi anni sono cresciute le segnalazioni di casi di investimento dei pedoni e di incidente stradale proprio a causa del mancato rispetto delle indicazioni semaforiche nei pressi dell'incrocio di via I°Alpini» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e della comandante della Polizia Locale, Domenica Chionetti. «Da qui, dunque, la scelta di installare un sistema automatico di controllo e sanzionamento delle infrazioni semaforiche, volto a tutelare la sicurezza di pedoni e automobilisti. Come sempre, quindi, nessuna finalità sanzionatoria fine a sé stessa, bensì un tentativo di prevenzione dissuasiva a tutela dell’intera cittadinanza".