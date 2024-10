Cuneo, anfiteatro del San Paolo: “Da risolvere, ma prima reperiamo le risorse”

L’intenzione dell’amministrazione comunale per l’area dell’anfiteatro del quartiere San Paolo è quella di operare con la sostituzione delle parti degradate tramite blocchi di cemento o pietra veri e propri, per restituire al quartiere un’area frequentabile e utilizzabile, e prive di futuri e potenziali problemi di sgretolamento come quelli che la caratterizzano attualmente. Unico neo – purtroppo senza sorprese – la necessità di reperire risorse per poter intervenire concretamente.

Se ne è parlato nella serata di lunedì 28 ottobre in Consiglio comunale, grazie a un’interpellanza di Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia). L’area è stata oggetto, in passato, di un sopralluogo che ne ha constato lo stato di degrado – specie delle gradinate dell’anfiteatro stesso -, che ha portato all’apposizione di transenne poi recentemente rimosse. “Serve profilare i gradoni a livello del terreno eliminando gli autobloccanti, per evitare che la situazione si aggravi ulteriormente o si ripresenti”.

“Anche la zona adibita all’uso dei pattini a rotelle viene ben poco utilizzata – prosegue Bongiovanni -. Bisogna ripavimentarla e ripristinarla per renderla un’area giochi o verde. L’area sta diventando un ‘non luogo’ e la situazione non può che peggiorare, con conseguente incremento della spesa per l’eventuale ripristino: attualmente non pensiamo la somma sia ingente, serve intervenire”.