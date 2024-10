Cuneo dice sì all’Alleanza Transfrontaliera delle Alpi del Sud: a fine novembre la firma con gli altri membri fondatori

“Vero, la dichiarazione d’intenti ragiona su temi storici, che si inseriscono in un lavoro forte e di lungo corso incentrato proprio sulle realtà transfrontaliere, ma lo fa nel momento giusto ovvero all’indomani (istituzionalmente parlando) dell’ufficializzazione del Trattato del Quirinale – ha commentato ancora Manassero -. L’obiettivo è attuare le azioni di cooperazione indicate nel programma operativo del Comitato del Trattato del Quirinale e definire una tabella di marcia per la concretizzazione delle priorità strategiche dell’identificare gli spazi di vita transfrontalieri come elementi chiave dell'integrazione europea per gli abitanti del territorio, concentrarsi sulla fornitura di soluzioni a breve e medio termine per migliorare i servizi di trasporto, aiutare le autorità locali a creare iniziative per la gestione proattiva dei rischi climatici, intraprendere azioni comuni per definire la governance della risorsa idrica, stabilire procedure eque per l’accesso ai servizi pubblici transfrontalieri, definire l’introduzione della tessera sanitaria transfrontaliera e l’organizzazione di servizi sociali e sanitari comuni e creare iniziative rivolte a scuole e cittadini per promuovere il bilinguismo franco-italiano”.