Rai Cultura ricorda Luigi Einaudi, Presidente della Repubblica dal 1948 al '55

Nato a Carrù, nel Cuneese, da famiglia di origini borghesi, Luigi Einaudi dedica tutta la sua vita allo studio e alla ricerca in campo economico. Numerosi sono i suoi contributi, tutti tesi alla promozione del libero mercato, contro i monopoli e l'intervento dello Stato. Accanto a tale attività prevalente, non fa mancare il suo impegno diretto nelle istituzioni.

L’iniziale entusiasmo verso il fascismo, inteso come ritorno alla tradizione si attenua via via che il regime manifesta la sua reale natura. Dopo il crollo del regime, riprende il suo impegno pubblico da rettore dell’Università di Torino ma, dopo l’8 settembre, ricercato dalle autorità fasciste, è costretto a rifugiarsi in Svizzera. Fa rientro in Italia a guerra ancora in corso per assumere l’incarico di governatore della Banca d’Italia, poi nel 1946, da convinto monarchico, viene eletto all’Assemblea costituente nelle file del partito liberale. Dopo una breve parentesi al governo, come Vicepresidente del consiglio con De Gasperi, l’11 maggio 1948 è eletto Presidente della Repubblica.