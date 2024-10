Grande successo per la Sagra d’Autunno e Giornata Contadina a Rifreddo

Rifreddo ha celebrato con entusiasmo e partecipazione la Sagra d’Autunno e Giornata Contadina domenica scorsa, evento che si è svolto a conclusione del popolare weekend della Notte delle Streghe. La manifestazione ha attirato una folla di turisti e residenti, incuriositi dalle tradizioni agricole e artigianali del territorio, e dalle numerose attività organizzate, nonostante il meteo incerto.

Il cuore pulsante dell’evento è stato il grande capannone in piazza, gestito dalla Proloco di Rifreddo, affiancata dall'Amministrazione comunale e dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, che hanno contribuito a potenziare le numerose attrazioni della giornata. Dopo la messa presieduta da don Angelo Vincenti, l'inaugurazione ufficiale ha visto la presenza degli amministratori di Rifreddo con il sindaco Elia Giordanino e dei comuni limitrofi, come Paesana e Revello, insieme al sindaco di Manta, Ivana Casale in qualità di consigliere provinciale

La giornata è stata ricca di attività per tutti: fin dal mattino, i visitatori hanno potuto ammirare animali, come pony e alpaca, e passeggiare tra le bancarelle che hanno trasformato il paese in un colorato mercato a cielo aperto. La festa è proseguita con musica e giochi per i più piccoli, mentre la Proloco e il Ccr distribuivano caldarroste e vin brûlé sotto la tensostruttura, che ha ospitato il tradizionale ‘Pranzo Contadino’.

Enzo e Sonia de Castelli hanno animato il pomeriggio con musica dal vivo, mentre i bambini si sono divertiti nei laboratori creativi e con il truccabimbi della Croce Rossa di Paesana.

Un momento molto atteso è stata la consegna delle tradizionali canne di legno ‘Rifreddo 2024’ agli agricoltori, espositori e associazioni partecipanti, simbolo di riconoscimento e ringraziamento per la partecipazione. Inoltre, una targhetta speciale è stata assegnata all’azienda agricola di Danilo Crespo per i nuovi prodotti De.Co., esposti in anteprima, come le confetture ‘Compostreghe’ e i succhi ‘Estratti delle Monache’, legati alla storia locale del Monastero di Santa Maria della Stella di Rifreddo.