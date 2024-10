Insieme nella tradizione con la Bagna Cauda a San Giacomo di Roburent

La bagna cauda è da sempre l'emblema dell'abbraccio tra Piemonte e Liguria.

Le verdure tipiche delle pianure piemontesi, l'aglio, l'olio che arriva dalla Liguria e l'acciuga, la regina del pesce azzurro, semplice e povera eppure ricchissima di tradizione e di sostanze nutrizionali buone per il corpo e salutari per l'anima. Una vera abitante dei mari nostri, quelli dove fanno il pallone, come diceva De Andrè.

Nico Orengo ci ha scritto sopra un libro, su questa fratellanza misteriosa eppure necessaria, Il salto dell'acciuga che tutti dovrebbero leggere per capire quanto siano diversi i Liguri e i Piemontesi eppure necessari gli uni agli altri.



L'Albergo Nazionale di San Giacomo di Roburent da circa due anni – grazie alla bravura di Mirella Salvatico, vera vestale di questa pietanza semplice eppure sapidissima – la celebra il 1 novembre presso il suo dehor dando vita alla terza, acclamatissima edizione.

É bello vedere che popoli e genti diverse si riconoscono e si affratellano a tavola.

Qui non solo non si invecchia mai ma ci si diverte insieme.

Al Nazionale, a San Giacomo di Roburent il 1 Novembre. I Soci Pro Loco avranno uno sconto.