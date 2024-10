Saluzzo, la minoranza chiede di avere chiarimenti sui servizi della Sanità locale

Nei giorni scorsi, a fronte di una situazione complessa della sanità pubblica locale, i consiglieri comunali di Saluzzo Capitini, Daniele, Giordana, Piccat, Sanzonio e Damiano hanno chiesto al sindaco ed al presidente del Consiglio comunale di invitare nel luogo ritenuto consono, come la Commissione affari sociali o la Conferenza dei capigruppo, il direttore generale di Asl Cuneo 1 dr. Giuseppe Guerra per essere informati su:



1) situazione Emodialisi Saluzzo;

2) situazione PS Saluzzo e prospettive;

3) punto su stato progettazione nuovo ospedale di pianura, fondi INAIL e cronoprogramma;

4) aggiornamento su servizi casa della salute e altri su ospedale di Saluzzo;

5) organizzazione sanità territoriale e di distretto.



"E' un tema troppo delicato ed importante quello della sanità pubblica locale, sia come servizi ai cittadini che come posti li lavoro - afferma Giovanni Damiano - ed il Comune deve essere informato e reso partecipe delle scelte".



"C'è il rischio di subire passivamente decisioni altrui su determinati servizi e questo – aggiunge Damiano - non va bene, visto il grande bacino di utenza saluzzese" .