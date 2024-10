Frequenti disservizi sulle linee che collegano l'aeroporto con Alba e Fossano

Oggi in commissione regionale trasporti sono state ascoltate le difficoltà, le critiche ed i suggerimenti dei comitati dei pendolari delle linee SFM-1, SFM-4 (Aeroporto di Torino-Alba) e SFM-7 (Aeroporto di Torino-Fossano).

"Queste persone vanno ringraziate per il grande lavoro di monitoraggio e di sensibilizzazione che portano avanti volontariamente sottraendo tempo al lavoro ed alla vita privata.

Oltre ritardi, soppressioni, sovraffollamento, mezzi obsoleti o caro prezzi, c’è però anche un Piemonte interno, quello profondo, delle aree rurali e montane che non ha questi problemi semplicemente perché in molte zone della nostra regione il servizio di trasporto pubblico NON C’È!