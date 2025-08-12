Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria su due paravalanghe lungo la strada provinciale 238 verso i Bagni di Vinadio

Si sono recentemente conclusi i lavori di consolidamento di due paravalanghe denominati “Ponte Melzi” e “Bosco Scuro”, posti lungo la strada provinciale 238 nel tratto Pianche-Bagni di Vinadio, rispettivamente al km 3,250 e al km 3,780 nel comune di Vinadio.

Un intervento tecnico mirato a ripristinare l'integrità e la funzionalità delle opere di protezione lungo un'arteria strategica di montagna. Il progetto di consolidamento, nato in risposta ai danni causati dall'evento alluvionale dell'ottobre 2020, restituisce efficienza e sicurezza a un tratto cruciale della viabilità provinciale.

I lavori, eseguiti nei paravalanghe "Ponte Melzi" e "Bosco Scuro" ubicati rispettivamente al km 3,250 e al km 3,780 nel comune di Vinadio, hanno interessato un complesso intervento di risanamento strutturale. Le attività hanno incluso l'idropulizia, il ripristino delle superfici in cemento armato, la sistemazione di pilastri, travi e solette, la pulizia dall'accumulo di materiale valanghivo e il rifacimento dell'impermeabilizzazione.

Il progetto di consolidamento delle opere a protezione della SP 238 è stato redatto dallo studio GIUPPANI Ingegneria di Sondrio in stretta collaborazione con lo studio di ingegneria Pettinaroli di Milano. L’impresa incaricata dei lavori è stata la ditta Alpi Costruzioni di Vinadio, in collaborazione con la Mcm di Isernia.

Gli interventi sono stati finanziati mediante un contributo di 600.000 euro a favore della Provincia di Cuneo, inserito nell’ordinanza commissariale n. 15/A18.000/710 del 30/03/2022, emessa a seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 2020, e approvato nel V stralcio di integrazione del Piano degli interventi.