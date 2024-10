Alba, da martedì 5 novembre riapre il Centro di Incontro nel quartiere Mussotto

A partire dal 5 novembre il Centro di Incontro per Anziani nel quartiere Mussotto sarà aperto tutti i martedì e i giovedì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

L’ingresso è consentito ai tesserati e sarà possibile sottoscrivere la tessera direttamente al Centro di Incontro il 5 novembre, oppure negli uffici di via G. Govone, 11.

L’assessore ai Servizi Sociali Donatella Croce dice: «Siamo molto soddisfatti che, dopo un periodo di chiusura, riapra il centro del Mussotto; come per gli altri quartieri, può diventare uno spazio di aggregazione e di comunità. Il Centro di Incontro propone momenti ricreativi e attività formative per contribuire al benessere personale e ritardare l’invecchiamento. Tutte le mattine, dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 11, è operativo l’ambulatorio infermieristico gestito da infermieri volontari del CVA che da anni gratuitamente effettuano medicazioni, misurazioni pressorie e terapie iniettive. Molte saranno inoltre le iniziative portate avanti in collaborazione con il Comitato di Quartiere, che ringrazio per la disponibilità.»