Lotti boschivi in valle Pesio e recuperi ambientali nelle Navette in Val Tanaro

L'autunno nel Parco naturale del Marguareis coincide con la stagione nella quale si predispongono gli interventi selvicolturali previsti dal piano di assestamento forestale e quindi a breve partiranno interventi sia sul territorio della Valle Pesio sia su quello dell'Alta Valle Tanaro.

In Valle Pesio sono disponibili lotti boschivi riservati alle Ditte forestali iscritte all’albo regionale, realizzabili anche grazie ad una recente convenzione con il Comune di Chiusa Pesio. Nei "boschi certosini" sono previsti anche “lottini” riservati a privati per il prelievo di legna da ardere ed è possibile la raccolta di legna secca con una apposita richiesta.

La novità dell'anno è che iniziano le utilizzazioni forestali anche in Alta Valle Tanaro. Nel meraviglioso bosco delle Navette, a monte di Upega, vi sono otto lotti boschivi che interessano una superficie totale di 80 ha. In quest'area si attuerà un progetto di bonifica che porterà a recuperare le numerose piante schiantate dalle tempeste Alex e Aline negli anni 2020 e 2023. Eventi estremi che hanno colpito il Comune di Briga Alta e proprietà dei comuni liguri di Mendatica, Cosio, Pornassio e Montegrosso Pian Latte che si sono associati per realizzare questi interventi di importante ripristino ambientale.

L’Ente Parco delle Aree Protette Alpi Marittime per il progetto di recupero ambientale ha messo a disposizione il proprio personale tecnico per l’assistenza nelle “faticose” operazioni di assegno delle piante da abbattere e nella perimetrazione dei lotti utilizzando anche come aiutanti i ragazzi della Scuola forestale di Ormea e gli studenti della facoltà di Scienze forestali di Torino.

Questi interventi sviluppano la sinergia tra i comuni dell’alta Valle Tanaro e il Parco e sono volti a promuovere una gestione sostenibile del patrimonio boschivo e a incentivare le attività forestali come previsto nei compiti istitutivi dell’Ente.

Gli avvisi di vendita dei lotti boschivi in Valle Pesio sono già pubblicati online (scadenza delle domande il 13 novembre) sul sito delle Aree Protette Alpi Marittime dove saranno disponibili anche quelli relativi la Valle Tanaro.

Per informazioni: tel. 333 3910263 | 0171 976800 le persone da contattare sono Riccardo Lussignoli, riferimento per gli interventi in Valle Pesio, e Luca Reggiani per quelli in Valle Tanaro.