Medaglia di bronzo per Maria Irma Gonzalez ai Campionati dei Mestieri WorldSkills Piemonte

Una passione ereditata dalla nonna quella che ha portato la monregalese Maria Irma Gonzalez, studentessa dell’indirizzo Acconciatura del CFPCemon di Mondovì, a conquistare il terzo gradino del podio dei Campionati dei Mestieri WorldSkills Piemonte.

Accompagnata dalla sua docente e coach Roberta Caboni, la giovane ha conquistato la medaglia di bronzo alla competizione che si è tenuta il 23 e 24 ottobre scorsi, nell’ambito di IOLAVORO a Torino.

I Campionati WorldSkills Piemonte rappresentano un’importante vetrina per giovani provenienti da tutta la regione e da vari enti di istruzione e formazione professionale e quest’anno ben 129 competitor si sono sfidati in 16 mestieri diversi.

"È grazie a mia nonna che ho scoperto questo mondo e mi sono appassionata - spiega Maria Irma -. Partecipare ai campionati WorldSkills è stata un'esperienza interessante ed entusiasmante. Non abbiamo avuto molto tempo per prepararci per via delle tempistiche, ma ho dato davvero il massimo, sfruttando al massimo logica, calma e determinazione. Questo risultato è merito di persone che hanno creduto in me e mi hanno supportata, permettendomi di partecipare: grazie alla professoressa Caboni che ha creduto in me e mi ha dato questa grande opportunità, alla mia famiglia che mi è sempre stata vicino e a tutto il team di "Espressione Parrucchieri" che mi sta dando l'opportunità di mettermi in gioco in questo settore e che mi ha dato l'opportunità di partecipare alle competizioni a Torino".

Con Maria Irma c’era anche Gessika Cupi, un’altra studentessa di acconciatura, convocata in qualità di riserva e supporter, che ha svolto un ruolo importante sia nella preparazione che nel supporto tecnico e psicologico in fase di gara.

Roberta Caboni, titolare del salone Stile by Roberta di Mondovì, insegnante e guida per la giovane, ha espresso il suo orgoglio per il traguardo raggiunto, sottolineando l’impegno e la dedizione di Maria Irma. "Sono orgogliosa di aver accompagnato Maria Irma in questa esperienza e di vedere riconosciuto il suo talento in un contesto così prestigioso. Ringrazio anche Gessika per il suo aiuto importante e per la meticolosità con cui ha preparato la Tollbox"- ha dichiarato Caboni.

Il successo di Maria Irma Gonzalez conferma anche l'eccellenza del CFPCemon, ente di formazione che si distingue per la qualità della formazione e l'attenzione verso la crescita professionale dei suoi studenti grazie anche a un ambiente di studio stimolante e all’impegno di docenti come Roberta Caboni.