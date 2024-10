Vigilia di Ognissanti con il Caffè letterario di Bra, ricordando Francesca Cabrini

Il regista messicano ci porta alla fine dell’Ottocento nei bassifondi di New York e sull’isola di Manhattan, quando una suora italiana è a capo di una missione religiosa che tenta di strappare dalle fogne gli orfani italiani, trattati come ratti.

Si tratta di Madre Cabrini, che grazie alla sua forza di volontà, fonda prima in America e poi nel mondo, orfanotrofi, ospedali e scuole per gli emarginati, tanto che il suo operato ha ispirato Madre Teresa di Calcutta.

«Siamo partiti per l’America credendo che le strade fossero lastricate d’oro e invece abbiamo scoperto che sono ricoperte di bambini», così un immigrato italiano scrive in una lettera che muove papa Leone XIII (Giancarlo Giannini) ad autorizzare la missione della giovane Cabrini (Cristiana Dell’Anna).

Milioni d’italiani per fame, a fine ‘800 e per tutto l’inizio del ‘900, abbandonarono la patria per cercare fortuna in terre lontane. Terre sconosciute, con popoli che parlavano una lingua incomprensibile, dove erano considerati scarti. Eppure, erano solo e semplicemente italiani. Erano solo e semplicemente delle persone umane.