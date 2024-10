Ventenne autore di rapine, estorsioni e minacce a titolari di esercizi pubblici sottoposto a sorveglianza speciale

La Polizia di Stato della Questura di Cuneo, in coincidenza delle giornate in cui si svolgono i mercati cittadini, ha implementato i servizi di controllo del territorio, svolti con undici equipaggi, supportati anche dal Reparto Prevenzione Crimine di Torino.

Nella giornata di martedì 29 ottobre sono state controllate circa 200 persone e una settantina di veicoli, nelle aree centrali del capoluogo.

Tra gli identificati diversi i soggetti con precedenti penali e di polizia e segnalati per consumo di sostanze stupefacenti. In particolare due stranieri sono stati individuati in corso Nizza, in orario notturno, trovati in possesso di alcune dosi di marijuana, hashish e crack.

Inoltre, nel corso della settimana sono state svolte significative attività in materia di prevenzione e contrasto all’immigrazione clandestina, da parte della Polizia Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

In particolare, la Divisione Anticrimine ha sopposto alla misura della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno per anni tre anni e mesi sei, nel comune di Cuneo, un noto ventenne residente in città, pregiudicato, già colpito dall’Avviso Orale del Questore, resosi autore in città di numerosi reati di rapina, stupefacenti, estorsione e di minacce a titolari di esercizi pubblici (in particolare di bar e della sala bingo di piazza Boves, dallo stesso frequentati), emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Torino – Sezione misure di prevenzione.