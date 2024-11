Domenica 3 novembre iniziano gli appuntamenti Special Events Straconi

A grande richiesta, tornano gli Special Events Stracôni, organizzati in collaborazione con gli enti e le associazioni del territorio. Divertimento, scoperta, avventura, gastronomia, sport… il ricco programma è sorprendente! Per partecipare ai vari Special Events è necessario essere muniti del pettorale Stracôni. Lasciati coinvolgere, iscriviti e partecipa!

Si parte domenica 3 novembre con la passeggiata gourmet organizzata da Cuneo Alps Experience in collaborazione con Confartigianato Cuneo - “Creatori di Eccellenza”. L’esperienza invita i partecipanti a scoprire le eccellenze del territorio, tra architettura ed enogastronomia. La passeggiata è riservata agli iscritti alla Stracôni 2024, che possono partecipare ad un prezzo promozionale di 5 €. Il Punto di incontro è alle ore 10:30 di fronte Ufficio Turistico (Via Pascal, 7 – Cuneo). Al termine del giro verrà offerto un assaggio gourmet. Per info e prenotazioni contattare l’ente al numero 0171.696206 o via email all’indirizzo info@cuneoalps.it.

La Stracôni ha da sempre un grande amore per lo sport, e per questa edizione ha organizzato un lungo fine settimana capace di appassionare tifosi di ogni tipo. Tutto il weekend farà da scenografia all'iniziativa "8 marzo tutto l'anno", che vuole sensibilizzare sul tema della lotta contro la violenza di genere. Si potrà aderire alla campagna partecipando ai vari eventi sportivi indossando qualcosa di rosso e portando l'origami trovato insieme al pettorale Stracôni.

Si inizia venerdì 8 novembre con il Match Day del CUNEO VOLLEY, impegnato nel Big Match casalingo contro la COSEDIL ACI CASTELLO (Catania). Il weekend prosegue con un doppio appuntamento per sabato 9 novembre: la ginnastica ritmica e la corsa competitiva su strada. Sabato e domenica, appuntamento al Palazzetto dello Sport con il Winter Club, i campionati regionali di ginnastica ritmica organizzati da Cuneoginnastica. Per gli appassionati di corsa, il ritrovo è in centro: tra Piazza Galimberti e via Roma si svolgerà la Michelin FastCûni, la 10 km su percorso omologato Fidal che fa parte della Combinata Centro Calor insieme alla Apple Run Cavour. E naturalmente, torna in Piazza Galimberti domenica mattina l’imperdibile Stracittadina di Cuneo, che attende 20.000 presenze e 500 dog.

Tanti appuntamenti anche per bambini e famiglie: i laboratori organizzati dal Parco Fluviale e dal Museo Diocesano nel pomeriggio di sabato 9 novembre, le divertenti prove in bici nel circuito Pumptrack organizzato da GS Passatore il 9 e 10 novembre, e un nuovo appuntamento al Museo Diocesano sabato 23 novembre.

L’inclusione ha sempre un posto speciale nel cuore della Stracôni. Grazie ad Amico Sport, venerdì 8 novembre porteremo nelle scuole primarie il messaggio “SE SEI INCLUSIVO HAI VINTO”. Gli Special Events offrono divertimento per tutti. Un appuntamento imperdibile è con l’Astral Room, l’avventura 3D gratuita disponibile in Piazza Galimberti dall’8 al 10 novembre. Sul sito Stracôni è possibile preiscriversi al SALTACODA.

La proposta Special Events comprende anche la proiezione del docufilm "CORRIAMO UN PO' IL RODANO" di Andrea Barra e Simone Alesso della Vi2o, in programma mercoledì 20 novembre presso il Cinema Monviso. La Stracôni è anche gioco, magia e fortuna: al concorso fotografico CamMinaescatta, che regala la speciale maglietta personalizzata Stracôni a chi invia le foto più divertenti e singolari, si aggiunge la lotteria CamMinaevinci! Basta iscriversi gratuitamente dal 25 ottobre e attendere l’estrazione dei ricchi premi in programma il 6 gennaio. Il primo premio è una minicrociera Costa! Gli Special Events sono uno dei motivi che ci permette di definire con orgoglio “Il Pettorale che Vale”.

Vale per chi lo acquista. Con soli 5,00 euro, il pettorale Stracôni offre un mondo di vantaggi, oltre ai riconoscimenti che distribuiamo al termine della passeggiata. Il Pettorale permette di risparmiare sulla spesa all'Ipercoop, offre lo sconto da Podio Sport, regala un gadget personalizzato da Robe di Viaggio e attiva la card con gli sconti degli sponsor Stracôni, disponibile in formato digitale sulla STRACONICARDAPP.

Vale per la solidarietà. Il costo del pettorale verrà interamente devoluto alle scuole e alle associazioni sportive locali. Questo è il valore più grande: fare del bene alla comunità e sostenere la crescita e lo sviluppo dei nostri giovani atleti. Questa è la magia della Stracôni a cui prendi parte partecipando. I pettorali Stracôni sono ancora disponibili, presso le scuole, presso i negozi convenzionati e sul sito ufficiale Stracôni https://www.straconi.it/pettorali.

CALENDARIO SPECIAL EVENTS:

Domenica 3 Novembre: Passeggiata Gourmet - Confartigianato e "Creatori di Eccellenza" Venerdì 8 Novembre: Se Sei Inclusivo Hai Vinto - Giochi a Squadre per le classi delle scuole primarie con Amico Sport 8-10 Novembre: Esperienza Virtuale Astral Room - Piazza Galimberti Venerdì 8 Novembre: Match Day Cuneo Volley - Big Match contro la COSEDIL ACI CASTELLO (Catania)

Sabato 9 Novembre: Michelin FastCûni - Competizione Agonistica 10 km su circuito cittadino omologato Sabato 9 Novembre: Lanterna che Brilli, Lanterna che Vai - Laboratorio e Passeggiata al Parco Fluviale Sabato 9 Novembre: Cuci e Stampa il Tuo Taccuino d'Artista - Museo Diocesano 9-10 Novembre: Pumptrack - GS Passatore presso il circuito Pumptrack 9-10 Novembre: Winter Club di Ginnastica Ritmica - Cuneoginnastica al Palazzetto dello Sport Domenica 17 Novembre: Tifiamo Cuneo nel Match Day Stracôni - A.C Cuneo 1905 Olmo presso lo Stadio Paschiero

Mercoledì 20 Novembre: Corriamo un Po' "Il Rodano" - Docufilm presso il Cinema Monviso Sabato 23 Novembre: Museo Diocesano - L'ABC del Collezionista - Attività per famiglie presso il Museo Diocesano 6 Gennaio 2025: CamMinaevinci - Estrazione Lotteria Trovi maggiori informazioni e le modalità di iscrizione ai vari appuntamenti sul sito ufficiale Stracôni https://www.straconi.it/eventi