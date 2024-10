L’Us Acli Cuneo con il Circolo equestre affiliato la “Canunia” di Lurisia, presenti a “Fiera Cavalli” di Verona

L’Us Acli Cuneo con l’Us Acli Piemonte, l’Us Acli Torino, l’Us Acli Nazionale e il “Circolo equestre la Canunia” di Lurisia, affiliato Acli, hanno organizzato la partecipazione con uno stand Us Acli a “Fiera Cavalli” di Verona.

Si tratta della manifestazione di riferimento del panorama equestre internazionale, che è giunta alla 126° edizione e, dal 7 al 10 novembre, accoglierà oltre di 140mila visitatori tra appassionati, operatori e atleti, che potranno avvicinarsi a oltre 2.200 cavalli di 60 razze, scoprendo tutte le sfaccettature del mondo equestre ina 12 padiglioni e 6 aree esterne per oltre 128mila metri quadrati espositivi.

Grazie al sostegno economico dell’US Nazionale e regionale del Piemonte, in questa grandissima esposizione ci sarà per la prima volta anche uno stand dell’Unione Sportiva Acli, dove specialisti del settore, tra cui anche quelli della scuola di equitazione Canunia, con i formatori della Snee (Scuola nazionale di escursionismo equestre) oltre ad altri circoli US Acli di diverse province e regioni d’Italia, presenteranno l’attività di equitazione all’interno dell’Unione sportiva Acli.

“E’ una grande soddisfazione per noi – dice il presidente provinciale US Acli di Cuneo, Attilio Degioanni – essere presenti a questa manifestazione; l’equitazione è un settore nuovo e in grande espansione e grazie al lavoro svolto dall’Unione Sportiva Acli in Piemonte, sta raggiungendo sempre più famiglie e giovani amanti di questo sport”.

Il Circolo Us Acli “Canunia” è guidato dal presidente Bruno Ferraris e dalla responsabile della formazione, Giorgia Ferrero.