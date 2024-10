Robilante, domenica 3 novembre tradizionale castagnata Avis

Il maltempo dello scorso fine settimana ha obbligato la sezione comunale AVIS di Robilante ad annullare la tradizionale castagnata, rinviandola a domenica 3 novembre.

Oltre alla degustazione dei tradizionali “mudaj” (in Pza Olivero a partire dalle ore 14:30), la giornata sarà ricca di proposte culturali e non.

Piazza Michele Olivero si trasformerà in un piccolo mercatino a cielo aperto allietato da musica e balli. Accanto alle bancarelle dei produttori locali e di artigianato, i bambini avranno la possibilità di esporre i loro giocattoli e provare l’esperienza del “baratto”.

La Confraternita Santa Croce ospiterà l’esposizione di artisti locali, Marisa Aime e Bruno Carletto (quest’ultimo pittore dei murales di Pinocchio a Vernante), nonché la Mostra temporanea “Questioni di confine: Briga e Tenda alla Francia” gentilmente concessa dall’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.

Il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com- Museo del Suono saranno aperti dalle 14:30 alle 17:30.

Il Direttivo dell’AVIS Comunale ci tiene a ricordare che, come da tradizione, l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto per la ricerca scientifica, quest’anno è stato individuato come beneficiario l’AISM-Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Sarà, quindi, un’occasione per fare del bene, divertendosi.