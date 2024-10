Volley maschile Serie C: la trasferta di Torino con il Parella sulla strada del VBC Mondovì

Nella quarta giornata del campionato di Serie C impegno esterno per il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba, che sabato pomeriggio alle ore 17 affronterà a Torino il Parella.

In classifica generale, dopo i primi tre turni, i monregalesi, che arrivano dal successo interno per 3-0 contro il temibile S. Paolo Torino, ora settimo a quota 5, sono primi con 9 punti, a +1 sull’ ArtiVolley Collegno secondo ed a +2 sul Lasalliano Torino terzo. Il Parella Torino, invece, che arriva dalla sconfitta per 3-0 sul campo del Chieri quarto, sono ancora fermi a quota 0 punti.

“Il Parella – commenta coach Massimo Bovolo – è una squadra composta da giovani piuttosto interessanti sia da un punto di vista tecnico che fisico, che però non hanno molta esperienza. Noi dovremo essere bravi a riuscire ad imporre il nostro ritmo di gioco sin da subito, evitando di adagiarci sul loro, cosa che potrebbe creare delle complicazioni che preferiremmo non avere. Insomma il riuscire a conquistare il successo pieno dipenderà soprattutto da noi e da come affronteremo il match.”

Naturalmente l’ obbiettivo del VBC è quello di conquistare i 3 punti in palio, per salire a quota 12 punti e restare in vetta alla classifica da solo, anche se sarà necessario prestare molta attenzione all’ orgoglio dei giovani torinesi ed alla loro voglia di incamerare punti.