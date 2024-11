Lagnasco inaugura la nuova palestra: un traguardo atteso da quattro anni

Sarà inaugurata domani, lunedì 4 novembre alle 18, la nuova palestra di Lagnasco, attesa dopo quattro anni da tutta la comunità e in particolare dagli alunni della scuola primaria del paese.

Ad aprire l’evento saranno proprio i bambini della scuola primaria, protagonisti di un piccolo spettacolo preparato per l'occasione.

La palestra che utilizzavano per le scuole elementari di Lagnasco era quella parrocchiale dichiarata inagibile nel 2020. Gli alunni in questi quattro anni hanno sopperito, grazie all’interessamento e finanziamento dell’Amministrazione comunale, con attività diverse: un anno in bus alla palestra di Verzuolo, l’anno successivo alla piscina di Piasco e successivamente hanno fatto attività motorie perlopiù passeggiate nel paese nel giorno di rientro scolastico il martedì pomeriggio

La nuova palestra e i campi sportivi rappresentano un progetto iniziato nel 2020 e realizzato in tre lotti a causa degli aumenti dei costi dei materiali.

Il primo lotto, inaugurato il 19 ottobre 2023, ha riguardato il campo da calcio, mentre il secondo la palestra.

“La costruzione della palestra – afferma il sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo - ha richiesto un investimento di 580 mila euro, finanziato per metà (290 mila euro) tramite un mutuo a tasso zero con il Credito Sportivo e per l’altra metà attraverso un contributo della Regione Piemonte.

Il terzo lotto, ancora in fase di completamento, prevede la rifinitura della facciata e la possibile costruzione di un bar annesso alla struttura”.

A conclusione dell'inaugurazione di lunedì, ci sarà la presentazione della nuova squadra femminile di pallavolo di Lagnasco, che prenderà parte al campionato Csi nella categoria Open. Questo primo passo segna il ritorno della pallavolo nel paese, con la prospettiva di rilanciare anche il Minivolley e altre categorie giovanili nei prossimi anni.

"Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di consegnare questa palestra alle scuole e di poter ridare vita alla pallavolo a Lagnasco", ha dichiarato il sindaco Roberto Dalmazzo, esprimendo la soddisfazione per il completamento di questo importante progetto, a lungo atteso dai lagnaschesi.

L'evento vedrà la presenza di importanti personalità del mondo dello sport e della politica locale, unite per festeggiare un traguardo significativo per il territorio.

All'inaugurazione sono attese infatti figure di rilievo del Cuneo Volley: Daniele Sottile, capitano della squadra maschile A2, accompagnato dal presidente Gabriele Costamagna e dal direttore sportivo Davide Bima, insieme a due giovani promesse del settore giovanile.

Anche Lorenzo Pintus, allenatore della squadra femminile di A1 della Cuneo Granda Volley, interverrà in rappresentanza della pallavolo femminile.

Le autorità saranno rappresentate dall'assessore regionale Marco Gallo e dal vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Graglia, affiancati dai sindaci dei comuni limitrofi e da un referente del Centro Sportivo Italiano (Csi) di Cuneo, a dimostrazione del supporto delle istituzioni e della collaborazione territoriale.