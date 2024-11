Volley A1F. Cuneo, arriva la prima vittoria! 3-1 e grande prova di squadra contro Roma

Ana Bjelica, premiata MVP della partita con 18 punti e il 43% in attacco, in azione durante il match (foto di Danilo Ninotto)

Nella sesta giornata della Serie A1 Tigotà arriva finalmente la prima vittoria stagionale per le ragazze della Honda Olivero Cuneo, conquistata tra le mura di casa e davanti ai propri tifosi. Che il match contro SMI Roma Volley sarebbe stato combattuto era previsto, e le Gatte si sono fatte trovare pronte, mettendo in campo una prestazione corale di grande qualità. Spiccano le performance di Bjelica e Kapralova, ma ogni giocatrice ha dato il suo contributo fondamentale. Con questa vittoria, le Cuneesi portano a casa tre punti preziosi, avanzano in classifica e superano Roma. Buona partenza nel primo set delle Gatte, che allungano subito 10-5, ma Roma rimonta e, dopo aver inseguito per tutto il parziale, chiude 22-25. Sotto 0-1, le Cuneesi partono col freno a meno tirato nel secondo parziale, e Roma ne approfitta, ma questa volta le Gatte reagiscono, recuperano e allungano, chiudendo in scioltezza 25-19. Inizio equilibrato nel terzo parziale e poi monologo Cuneo, che chiude lasciando Roma con appena 14 punti all'attivo. Quarto set molto combattuto, le Cuneesi provano ad allungare ma Roma resta sempre agganciata e si lotta fino agli ultimi punti, con le Gatte che la spuntano 25-22, aggiudicandosi la prima vittoria in questa stagione e superando Roma in classifica. Cuneo conquista così la prima vittoria stagione che coincide anche con la prima vittoria in casa, chiudendo con 53 attacchi vincenti e ben 14 muri. Premiata come MVP del match Ana Bjelica, che ha messo a segno 18 punti e ha concluso con 4% in attacco. Ora le Gatte hanno un turno di riposo, dato che la settima giornata contro Il Bisonte Firenze è prevista per l'11 dicembre. Questo permette loro di tornare in palestra con serenità e concentrazione, preparandosi al prossimo incontro, che si disputerà domenica 17 novembre in trasferta contro Perugia. IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: Signorile opposta a Bjelica, Kapralova e Lazic in banda, Cecconello e Polder al centro, Panetoni libero.

Sestetto Roma: Zannoni libero, Adelusi e Orvosova in banda, Schoelzel e Rucli al centro, Mirkovic in regia e opposto Rotar.

Inizio di set equilibrato, poi Cuneo rosicchia 2 punti, portandosi 4-2. Le Gatte mantengono la distanza e conquistano il primo break importante, 7-4 prima e 8-5 poi. Grazie al buon turno di Polder al servizio le Gatte allungano 10-5. Roma si sblocca e recupera, ma Cuneo è ancora avanti, 13-10. Per le Wolves entra Provaroni e con due ace riporta Roma a -1. È Bjelica a spezzare il break delle romane e le Cuneesi tornano ad allungare, 15-13. Roma si riporta a -1 ma le Gatte non mollano e sul 18-15 coach Cuccarini chiama il primo time out del match. Si rientra in campo, le Romane ristabiliscono la parità e si portano avanti 19-20, costringendo coach Pintus a fermare il gioco. Roma allunga ancora 19-21 e Bakodimou rileva Kapralova in prima linea. Ancora punto Roma e secondo time out Cuneo. Mani out di Bakodimou e Cuneo torna a -2. Muro di Cecconello su Adelusi, 21-22. Scambi combattuti, ma Roma resta avanti e chiude 22-25.

Con l'entusiasmo per essersi aggiudicata il primo set, Roma parte forte e allunga fin da subito, 1-3 e 3-5. Primo break importante delle ospiti, 4-7, pipe vincente dell'ex Adelusi e Pintus ferma il gioco. Kapralova in pipe sblocca Cuneo e le Gatte si riportano a -2 per poi ristabilire la parità sul 13. Ace di Cecconello e Cuneo va a +1, prima volta in vantaggio in questo set. Polder in fast e primo break importante delle Cuneesi, 18-15. Le ragazze di coach Pintus continuano a macinare punti e spingono sull'acceleratore, 21-15. Roma si aggiudica qualche scambio, ma Cuneo allunga ancora 23-16 e chiude Kapralova con un mani out 25-19.

Primi scambi equilibrati, poi scatto in avanti delle Cuneesi che si portano a +2, 7-5, e successivo break pesantissimo delle Gatte che macinano punti e allungano 12-6 con capitan Signorile al servizio. Roma prova a colmare il gap, ma Cuneo spinge sull'acceleratore e aumenta il distacco, 14-7 prima e 15-10 poi, Bjelica al servizio che allunga 17-10. Sulle ali dell'entusiasmo le Gatte continuano ad aumentare il distacco, 20-11. Roma rosicchia ancora qualche punto ma Cuneo è inarrestabile e chiude in scioltezza 25-14.