Ennesimo disservizio con gli autobus per gli studenti in Val Tanaro. Il sindaco Sciandra: "Inammissibile"

Ennesimo disservizio in Valle Tanaro con i mezzi del trasporto scolastico.

"Questa mattina non sono passati i pullman e i genitori hanno dovuto portare i ragazzi con i propri mezzi a Mondovì a scuola per non fargli perdere un giorno di presenza" - dice il sindaco di Garessio, Luciano Sciandra -. Tutto ciò è inammissibile con tanti colleghi sindaci abbiamo segnalato questi disservizi all'Agenzia per la mobilità della Regione Piemonte, alla parte politica, ma non abbiamo mai avuto risposte.