Kart racing, Manuel Daziano ritorna e... vince!

Rientrare dopo un infortunio che costringe a sei mesi di inattività, in un campionato che non è il proprio; gestire al meglio qualifiche e gara; portare a casa un bellissimo primo posto di categoria ed un terzo assoluto. Tutto questo è Manuel Daziano, giovane pilota di kart di Vicoforte, che a 17 anni dimostra ancora una volta di essere un combattente: a sei mesi dal brutto infortunio al polso patito lo scorso aprile durante la seconda tappa del campionato Rok Cup Italia sul circuito di Jesolo – che lo ha costretto ad un intervento chirurgico e alla conseguente, lunga riabilitazione – Daziano torna in pista nel 13° Round del Kartsport Circuit, gara nazionale alla quale partecipano anche piloti stranieri, svoltasi il 2 e il 3 novembre al Franciacorta Karting Track di Castrezzato.

Il giovane pilota vicese affronta la gara come una sorta di test per riprendere confidenza con la competizione; e lo fa in condizioni non certo ideali: oltre alla fatica fisica di doversi riabituare alla gara, il fatto di affrontare un campionato diverso lo costringe ad utilizzare motore e gomme di marche diverse rispetto a quelli usati per tutto l’anno, con conseguenti prestazioni del kart molto differeti rispetto a quelle alle quali è abituato. Tutto questo, con solo un giorno di test prima della gara.



Nella categoria KZ2 - la classe “regina”, quella più veloce e combattuta – Daziano incomincia bene con una buona qualifica, conclusa in settima posizione assoluta, con un tempo che gli vale anche il secondo posto nel sottogruppo Under 18. Sfortunato l'avvio di Gara 1, quando un problema al motore del pilota posizionato davanti a lui in griglia di partenza lo frena e gli fa perdere cinque posizioni; Manuel però non si perde d'animo e con una prestazione grintosa riesce a recuperare durante la manche, concludendo così come era partito ossia in settima posizione assoluta ed in seconda di categoria.

Il capolavoro in finale: ottima partenza, gestione di gara accorta ed aggressiva che gli fa recuperare altre posizioni. Il risulttao è sontuoso: terzo posto assoluto e prima posizione nella categoria Under 18.

“Non mi aspettavo un rientro così positivo – commenta Manuela Daziano a fine gara -: il lungo periodo di stop e il dove affrontare un campionato che non è il mio, con un mezzo tutto daconoscere, poteva crearmi qualche difficoltà. Invece è andata bene, sono decisamente soddisfatto di quanto ho dato in pista. Come sempre ringrazio la mia famiglia, in particolare i miei meccanici di fiducia ossia mio nonno e mio zio. Grazia anche al team AB Racing Kart e allo sponsor Cartiera Torre Mondovì di Alberto Ghigliotti”.