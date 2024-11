La diocesi piange la scomparsa di don Franco Ribotta, parroco a Villanovetta, Piasco e Envie

Diocesi di Saluzzo in lutto per l'imporvvisa morte di don Franco Ribotta, parroco in diverse parrocchie, da Envie, dove era nato nel 1948, a Paesana a Villanovetta di Verzuolo fino a Piasco, dove era arrivato nel 2011.

Dal 2018 era a Envie. Negli ultimi anni aveva avuto dei problemi di salute che lo avevano costretto a interrompere l'attività, restando comunque nel paese e collaborando comunque in parrocchia.

L'ultima celebrazione lo scorso venerdì 1° Novembre, per i Santi. Il funerale sarà il prossimo 6 novembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Envie.