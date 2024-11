A Sant'Albano Stura l'amatoriale "Compagnia degli Stornati" in "Non tutti i ladri vengono per nuocere"

La “Compagnia degli Stornati” porta sul palco spettacoli a titolo totalmente gratuito per il piacere di stare assieme, divertirsi e divertire.

Gli artisti, che recitano per il puro piacere di stare insieme, portano in scena una commedia scritta da Dario Fo e Franca Rame nel 1958 dal titolo “Non tutti i ladri vengono per nuocere”. Lo spettacolo comincia con l’ingresso di un ladro in una casa signorile e da quel momento in poi si scatena una divertente ridda di equivoci e paradossi fino ad arrivare ad un inevitabile colpo di scena finale.

Prossimo appuntamento sabato 9 novembre alle ore 21,00 a Sant’Albano Stura presso la Sala Polivalente della Scuola Media “Battista Tassone” con il gentile patrocinio del Comune di Sant’Albano Stura e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano C.R.F..