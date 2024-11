Bra, Marco Lamberti presenta il suo ultimo libro “L’avvocato del purgatorio”

Dopo il successo ottenuto con il volume “The Marvelous History of Barachin”, l’autore con la sua penna acuta e delicata ci regala un’opera legata alla sua professione, capace di emozionare e far riflettere su temi universali e attuali come la giustizia e la verità.

L’avvocato Marco Lamberti introduce così l’appuntamento: "Eccoci qua con il mio nuovo romanzo. Prima della presentazione in anteprima nazionale di dicembre al Circolo dei Lettori di Torino, s’è pensato di presentarlo nella mia Bra. Non anticipo nulla per non influenzare la lettura. Storie di ordinaria follia nei Tribunali vissute con ironia per ripararsi dalla drammaticità delle vicende soprattutto umane. Un grazie sincero al Club Unesco di Pollentia, all’associazione Fenice Azzurra, all’associazione Il Corbezzolo, al Comune di Bra e alla Regione Piemonte per la concessione dell’Alto Patrocinio, ma soprattutto a chi di voi (spero numerosi) vorrà onorarmi della propria presenza".