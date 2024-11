La prima volta dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo a Cherasco per suonare il "Requiem" di Mozart

Le emozionanti note del “Requiem in Re minore K 626”, l’ultima composizione di Wolfgang Amadeus Mozart, risuoneranno nella suggestiva cornice del santuario barocco della Madonna del Popolo a Cherasco, in provincia di Cuneo. Un'esecuzione in programma sabato 7 dicembre, alle 20,30, che vedrà impegnata, per la prima volta nella città piemontese, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo, con la partecipazione del Coro Filharmonia e dei giovani cantanti lirici vincitori del concorso “A. Cerquetti”. Un concerto grandioso e prestigioso, a ingresso libero, con tutto il ricavato delle offerte devoluto in beneficenza.

Le note del genio austriaco risuoneranno sotto i raffinati stucchi e la cupola del Santuario della Madonna del Popolo, capolavoro progettato da Sebastiano Taricco. Il concerto prevede anche un momento di “preparazione” sabato 23 novembre, alle 18, nella chiesa di San Gregorio di Cherasco, con una “lezione” gratuita per guidare l’ascolto della complessa composizione e per comprenderne genesi e storia.

Il Presidente di Banca di Cherasco, Giovanni Claudio Olivero: “Abbiamo voluto contribuire a un grande evento culturale che ha anche il patrocinio del Comune di Cherasco. Un’orchestra sinfonica con decine di elementi, un grande coro e solisti di talento, per suonare un autore e compositore tra i più grandi della storia della musica. Abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che vede per la prima volta la Sinfonica di Sanremo suonare a Cherasco, anche perché il ricavato delle offerte sarà interamente donato alla Caritas”.