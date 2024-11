Centro per Cuneo: "Serve il contributo della Regione per bandire la progettazione del nuovo ospedale"

“Centro per Cuneo – Lista Civica” con il consigliere provinciale Vincenzo Pellegrino, ha incontrato il presidente Luca Robaldo. Nel corso dell’incontro è stato ricordato il grande risultato ottenuto alle recenti elezioni provinciali dal ‘Patto Civico per la Granda’ e dal rieletto Vincenzo Pellegrino e sono state evidenziate le disponibilità per un impegno concreto in favore del governo della provincia.

Tanti gli argomenti trattati: dall’ospedale hub al tunnel di Tenda, dalla viabilità del quadrante di Cuneo alla variante di Demonte, dall’Asti-Cuneo alla Cuneo-Nizza, dal costruendo Polo Scolastico alle politiche di territorio derivanti dal ruolo di Cuneo capoluogo di provincia. Tra queste ultime, strategica e fondamentale è la partita legata all’acqua, alla gestione unica provinciale in capo a Co.Ge.S.I. e al ruolo fondamentale di Acda spa.

“Un incontro proficuo che ci fa ben sperare guardando alle sfide del prossimo futuro consapevoli che la Provincia non ha tutte le risorse necessarie per affrontare immediatamente le tante criticità. Per noi, per la città e per la provincia tutta l’obiettivo primario è l’ospedale HUB di secondo livello rispetto al quale attendiamo fiduciosi che vengano assegnate le risorse necessarie da parte della Regione Piemonte affinché l’Azienda Ospedaliera ‘Santa Croce e Carle’ possa bandire la gara per la progettazione. Infine, un sentito ringraziamento al presidente Luca Robaldo per la disponibilità e per l’impegno con cui affronta questa responsabilità. Il prossimo incontro per un aggiornamento sui vari dossier sarà a fine aprile” dichiara Vincenzo Pellegrino.