Martiniana Po dona il cappello alpino al parroco don Remigio Luciano

Martiniana Po, domenica 3 novembre ha onorato, in occasione della commemorazione della vittoria Italiana della Prima guerra mondiale, i caduti di tutte le guerre con la consueta messa dal monumento a loro dedicato, celebrata dal parroco don Remigio Luciano, ha visto alcuni momenti successivi importanti.

Il primo momento significativo è stata la consegna del cappello alpino al parroco don Remigio Luciano, che aveva prestato servizio come militare di leva nel Battaglione Mondovì. Dopo essere entrato in seminario e aver svolto missioni in Africa, don Remigio non possedeva più il suo cappello alpino, simbolo della sua appartenenza al corpo.

Il secondo è stata l'investitura ufficiale della nuova madrina del gruppo nella persona della dottoressa Nadia Barra farmacista e figlia di un alpino purtroppo già ‘andato avanti’.

Un altro momento toccante è stato quello dell'incontro con i bimbi della scuola primaria di Martiniana il venerdì mattina per spiegare con l'aiuto delle insegnanti il significato del 4 novembre.

Presente alla cerimonia il vicesindaco Bruno Berardo anche lui alpino e il presidente sezionale della Monviso Enzo Desco socio del gruppo di Martiniana Po.