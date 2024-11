La prima volta dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo a Cherasco per suonare il “Requiem" di Mozart

Le emozionanti note del “Requiem in Re minore K 626”, l’ultima composizione di Wolfgang Amadeus Mozart, risuoneranno nella suggestiva cornice del santuario barocco della Madonna del Popolo a Cherasco. Un'esecuzione in programma sabato 7 dicembre, che vedrà impegnata, per la prima volta nella città piemontese, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo, con la partecipazione del Coro Filharmonia e dei giovani cantanti lirici vincitori del concorso “A. Cerquetti”. Un concerto grandioso e prestigioso, a ingresso libero, con tutto il ricavato delle offerte devoluto in beneficenza.

Le note del genio austriaco risuoneranno sotto i raffinati stucchi e la cupola del Santuario della Madonna del Popolo, un capolavoro del barocco progettato da Sebastiano Taricco. Il concerto è in programma alle 20,30 e prevede anche un momento di “preparazione” sabato 23 novembre alle 18, nella chiesa di San Gregorio, con una “lezione” gratuita per guidare l’ascolto della complessa composizione e capirne motivi e storia.

Il presidente di Banca di Cherasco, Giovanni Claudio Olivero: "Abbiamo voluto contribuire a un grande evento culturale che ha anche il patrocinio del Comune di Cherasco. Un’orchestra sinfonica con decine di elementi, un grande coro e solisti di talento, per suonare un autore e compositore tra i più grandi della storia della musica. Abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che vede per la prima volta la Sinfonica di Sanremo suonare a Cherasco, anche perché il ricavato delle offerte sarà interamente donato alla Caritas".

"Ringrazio la Banca di Cherasco per questa decisione e ricordo le parole del Presidente Mattarella che tempo fa aveva sottolineato che “ogni investimento nella cultura è un investimento ben speso anche ai fini della crescita del Paese” - spiega l’avvocato Filippo Biolé, Presidente dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo -. Il nostro patrimonio artistico e culturale è amplissimo e complesso e i costi non possono essere a carico solo delle casse pubbliche, nazionali o locali. Per consentire la crescita della fruizione della cultura è fondamentale costruire una sinergia tra risorse pubbliche e private. Mi complimento anche con l’associazione Cherasco Eventi e De Musica Clarascum, oltre al Comune, che organizzeranno una lezione-guida per un ascolto consapevole di questa straordinaria opera".

"Ringrazio il Presidente di Banca di Cherasco Giovanni Claudio Olivero per aver sostenuto interamente questo grande evento che mi ha vista promotrice con il Sindaco Claudio Bogetti: un esempio brillante di collaborazione tra pubblico e privato – dichiara il Consigliere comunale di Cherasco con delega alla Cultura Marziana Degiorgis –. In collaborazione con Cherasco Eventi è stata organizzata una lezione-concerto il prossimo 23 novembre, tenuta dalla musicista Ilaria Castellazzi, per dare la possibilità di “gustare” appieno il concerto al maggior numero di persone possibile".

Il maestro Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, aggiunge: "La Messa di requiem in Re minore K 626 è l'ultima composizione di Mozart. Avvolta da storie e misteri, rimase incompiuta per la morte del compositore avvenuta il 5 dicembre 1791 e fu completata dall'amico e allievo Franz Xaver Süßmayr. È universalmente considerata il testamento spirituale e uno dei massimi capolavori del compositore. La proponiamo a Sanremo da anni e sorprende ogni volta registrare il sold out. È un'opera dalla grande potenza e fascino, che il pubblico ama. Siamo molto felici di eseguirla per la prima volta a Cherasco e in un luogo così affascinante e ricco di storia come il Santuario".

Di grande impatto sarà la presenza dei 45 artisti del Coro FilHarmonia diretto dal maestro Giulio Magnanini, già direttore del Coro del Teatro dell'Opera di Nizza. Un coro composto da cantori provenienti da tutta la provincia di Imperia e dalla Francia, abituati a prendere parte alle produzioni dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo sia per programmi legati al repertorio classico sia a quello pop, come accaduto questa estate con il concerto di Ermal Meta. Prenderanno parte alla serata alcuni giovani cantanti lirici: sono i vincitori del “Concorso Lirico Internazionale Anita Cerquetti di Montecosaro”. Si tratta di un concorso internazionale - giunto alla sua quattordicesima edizione - dedicato al grande soprano di Montecosaro, che richiama talenti di valore provenienti da ogni parte del mondo che così hanno la possibilità di esibirsi anche a Sanremo con la Sinfonica.

Tutte le informazioni sul concerto del 7 dicembre al Santuario della Madonna del Popolo e sull’appuntamento di sabato 23 novembre, alle 18, con la lezione “Aspettando Mozart - Racconti sul Requiem” sono sul sito www.bancadicherasco.it e www.comune.cherasco.cn.it

Entrambe le serate sono a ingresso gratuito e le offerte saranno interamente donate alla Caritas.

Per informazioni si può chiamare l’Ufficio turistico di Cherasco (0172.427050) o l’Ufficio Relazioni Esterne di Banca di Cherasco (0172.486701 o 719 finale) o ancora scrivere alle mail a relazioniesterne@bancadicherasco.it