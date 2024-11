FdI, Recupero sottotetti, Barbero: “Sanato un vuoto che rischiava di stoppare pratiche a danno dei cittadini”

È stato approvato nella II Commissione il DDL di modifica alla L.r. 72022. Un intervento reso necessario dalla sentenza della Corte Costituzionale n.119/2024 che ha dichiarato illegittima la Legge 7 del Piemonte.

“Ho apprezzato la proposta dell’assessore Gallo - ha dichiarato la consigliera di Fratelli d’Italia, Federica Barbero - che mediante un intervento normativo urgente ha consentito il superamento dei problemi creati dalla pur parziale decisione della Consulta di abrogare la Legge 7 del Piemonte.

Il DDL affronta due problemi rilevanti, la reintroduzione di una disciplina regionale relativa alle varianti essenziali ai Permessi di Costruire e la riattivazione della disciplina volta al recupero dei sottotetti.

È stato sanato un vuoto, peraltro sollecitato anche da molti amministratori, che rischiava di tenere in sospeso molte pratiche creando danno ai cittadini.

Restano ancora alcuni temi da chiarire, sui quali non mancheremo certamente di fare la nostra parte, ma in prima battuta e considerata l’urgenza di intervenire al riguardo, siamo davvero lieti di aver contribuito a portare all’attenzione del Consiglio un argomento così importante e di aver espresso un voto favorevole su un testo iniziale, che rappresenta un primo e concreto elemento di chiarezza anche per i Comuni piemontesi, che si trovavano nella condizione di non poter applicare le norme.

Rimane necessario - ha concluso la consigliera Barbero - lavorare ad una riforma organica della materia urbanistica”.