Dal 1° settembre scatta il free flow sulla tratta autostradale Alba Est-Asti: non ci sono caselli ma si inizia a pagare

Non tutti avranno preso nota della data, ma dal 1° settembre, "scatterà" il sistema di pedaggio free flow sulla tratta autostradale Alba Est (Castagnito) e Asti (località Rocca Schiavino) della A33 Asti-Cuneo.

Al di là dei tecnicismi, significa che si comincerà a pagare.

Il “free flow” entra in funzione sui seguenti tratti:

- tratto Loc. Rocca Schiavino (SS231)-Castagnito (portali da 1 a 4) (il tratto attualmente già a pagamento);

- tratto Svincolo Roddi-Svincolo Alba Ovest (portale 6).

Non entrerà invece in funzione il portale 5 (Castagnito).

Non paga nulla chi entra a Castagnito (e altri ingressi Alba) ed esce a Roddi/Grinzane (e viceversa) oppure esce ad Alba Ovest (dopo aver attraversato il solo portale 6) e si reca all’ospedale di Verduno (dove è attivo il portale di "smarcamento" denominato H) e viceversa.

La mappa

Il sistema di pagamento avverrà grazie all’identificazione e alla classificazione del veicolo al suo passaggio sotto i portali di rilevamento, consentendo il calcolo automatico dell'importo dovuto dall’utente per il tratto autostradale effettivamente percorso.

Chi percorrerà il tratto autostradale da Asti, località Rocca Schiavino, fino a Costigliole/Govone pagherà il tratto effettivamente percorso, incluso il segmento fino a Isola d’Asti.

L’utente che imbocca l’autostrada da Asti, località Rocca Schiavino, dovrà corrispondere il pedaggio se il suo viaggio proseguirà oltre lo svincolo di Isola d’Asti. Il segmento autostradale fino a Isola d’Asti rimarrà libero per le percorrenze locali per coloro che transiteranno esclusivamente sotto il portale 1

Non sono mancate le polemiche per il sistema di pagamento. Questa tratta autostradale, infatti, è la seconda in Italia ad adottarlo.

Il sistema free flow era stato attivato giò lo scorso mese di marzo per accompagnare gli utenti nella conoscenza del nuovo sistema e dei relativi metodi di pagamento. Si tratta di un sistema nuovo, ad oggi presente solo nell'Autostrada Pedemontana Lombarda (la A36), la prima in Italia e tra le prime in Europa e nel mondo che non ha i caselli autostradali.

Anche questa attesissima tratta della A33 adotterà questo sistema di esazione, dotato di apposite strutture di sostegno (dette portali) che coprono l’intera carreggiata sulle quali sono installate apparecchiature tecnologiche che consentono di fotografare e rilevare le targhe di tutti i veicoli in transito.

I dati rilevati dai portali vengono, poi, trasmessi al sistema centrale per la successiva individuazione del proprietario e del costo del pedaggio.

Quanto si paga?

Le tariffe sono state pubblicate sul sito dell'autostrada. Le cifre variano, come ovvio, in base alle dimensioni del mezzo.

La tratta Roddi-Alba Ovest, per un motoveicolo e veicolo, costerà 50 centesimi. Il costo sale fino ad arrivare a quello per i tir e veicoli di classe 3 con rimorchio che, per la stessa tratta, pagheranno 1,51 euro.

Restano libera e quindi gratuite per tutti i mezzi le seguenti tratte:

Entrata: SS231 Asti - Uscita: Sp 456 del Turchino

Entrata: SS231 Asti - Uscita: Isola d'Asti

Entrata: SP 456 DEL TURCHINO - Uscita: SS 231 ASTI

Entrata: SP 456 DEL TURCHINO - Uscita: ISOLA D’ASTI

Entrata: ISOLA D’ASTI - Uscita: SS 231 ASTI

Entrata: ISOLA D’ASTI - Uscita: SP 456 DEL TURCHINO Sono tutte a pagamento le tratte con ingresso da Costigliole Govone, da Govone, da Castagnito Tangenziale di Alba e da Roddi. Qui tutte le tariffe

Come pagare

Le persone che utilizzano un dispositivo di telepedaggio (come Telepass, Unipol, Axxés, DKV, Toll Ticket) saranno automaticamente identificate dai portali di rilevamento e il pedaggio sarà addebitato secondo le modalità concordate con il fornitore del servizio. Chi non dispone di un dispositivo di telepedaggio potrà pagare online entro 15 giorni dall’avvenuto passaggio, registrandosi al sistema Conto Targa o regolarizzando la propria posizione come utente ospite.

Nel sito saranno disponibili per il pagamento i transiti effettuati entro le 24h dall’avvenuto passaggio in autostrada. Inoltre, sarà possibile regolarizzare il pedaggio recandosi all’infopoint che verrà aperto presso gli uffici della concessionaria a Govone o presso due terminali di pagamento che verranno predisposti nelle aree pubbliche della città di Alba e di Asti.

Rispetto ad oggi non cambia nulla, la barriera di Govone è ancora attiva.

Manca poco più di una settimana e dal 1°marzo entrerà in funzione il sistema di pedaggiamento free flow sulla tratta In questi giorni molti utenti stanno telefonando al numero 800.033.021 che fornisce informazioni e supporto agli utenti sui costi, le tratte e le modalità di pagamento ma che non consente il pagamento telefonico del pedaggio. Nei prossimi giorni paritrà anche un'apposita campagna informativa che fornirà tutti i dettagli. Come pagare

Le persone che utilizzano un dispositivo di telepedaggio (come Telepass, Unipol, Axxés, DKV, Toll Ticket) saranno automaticamente identificate dai portali di rilevamento e il pedaggio sarà addebitato secondo le modalità concordate con il fornitore del servizio. Chi non dispone di un dispositivo di telepedaggio potrà pagare online entro 15 giorni dall’avvenuto passaggio, registrandosi al sistema Conto Targa o regolarizzando la propria posizione come utente ospite.

Nel sito saranno disponibili per il pagamento i transiti effettuati entro le 24h dall’avvenuto passaggio in autostrada. Inoltre, sarà possibile regolarizzare il pedaggio recandosi all’infopoint che verrà aperto presso gli uffici della concessionaria a Govone o presso due terminali di pagamento che verranno predisposti nelle aree pubbliche della città di Alba e di Asti.