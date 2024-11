A Racconigi la tradizionale corsa campestre dell'Istituto Arimondi-Eula

Mercoledì 30 ottobre si è svolta presso il campo “De Gasperi”, gentilmente concesso dalla A.S.D Racco 86 e dal Comune di Racconigi, la tradizionale corsa campestre organizzata dall’Istituto “Arimondi-Eula” di Racconigi in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Muzzone”. La gara ha coinvolto le tre classi prime Liceo, Cat e Itis della scuola Superiore e tutti gli alunni di Terza Media: ben 141 sono stati i partecipanti, 96 maschi e 45 femmine, che si sono sfidati in un clima di sana competizione e allegria. Il podio femminile ha visto sul gradino più alto Cristina Colonna (3° A Muzzone), seguita da Alessia Sardo (3° A Muzzone) e Caterina Balestrino (3° A Muzzone), quello maschile Matteo Sacchetto (1° Liceo) , seguito da Luca Gallo (3° C Muzzone) e Simone Raschellà (1° Itis). Ai vincitori sono andate la medaglia e una sacca sportiva con golosità molto apprezzate dai ragazzi.

Grande la soddisfazione dei docenti responsabili della manifestazione, professori Federica Varone e Alessandro Farotto per l’“Arimondi-Eula ” e Sandra Greco e Michela Stella per il “Muzzone”. Come sottolineato dal Dirigente Luca Martini e dalla vicepreside Mara Mancardo, intervenuti a premiare i vincitori, la mattinata è stata una bel momento di sport ma soprattutto di amicizia e di divertimento.

Un ringraziamento alla Dirigente Scolastica dell’I.C. Muzzone dott.ssa Michela Busso e ai docenti accompagnatori, al Direttivo e ai volontari del Racco86, al Comune di Racconigi e al Direttivo e ai volontari della Croce Rossa di Racconigi sempre presenti e disponibili.

L’IIS ARIMONDI EULA è aperto per gli incontri di orientamento domenica 10 novembre p.v. con orario 10.00-12.00 e 14.30-18.00