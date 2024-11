Allo Studio Medico Galeno da qualche mese la Dott.ssa Marcella Trombin cura con successo i problemi legati alla nutrizione

Farmacista e Biologa Nutrizionista a seguito della Laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Torino, la Dott.ssa Marcella Trombin ha approfondito lo studio della farmacologia tradizionale ed integrata alle cure naturali. Dopo il Master come Consulente nutraceutico presso il College of Naturopathic Medicine di Padova, con focus sull’utilizzo degli integratori naturali con evidenze scientifiche, si è laureata in Scienze della Nutrizione Umana presso l’Università San Raffaele di Roma con 110/110 Lode.

Inoltre è Membro AIMES (Associazione Italiana Medicina Sistemica), ed ha conseguito i seguenti titoli: Master presso la Scuola di Nutrizione Salernitana con focus sui modelli di Nutrizione Classica e gestione della Nutrizione accanto alle patologie croniche più comuni, Master in Ricomposizione Corporea, Master in Nutrizione nel paziente Oncologico.

La Dott.ssa Trombin è una fervente sostenitrice di un approccio funzionale della medicina e dell’alimentazione sui disturbi cronici sempre più in aumento. Grande appassionata delle erbe medicinali, di cui cerca di fondere le evidenze scientifiche con la pratica in studio.

È possibile prendere appuntamento dalla Dott.ssa Marcella Trombin contattando lo Studio Medico Galeno.

Studio Medico Galeno - Via Bagni 1/M - Saluzzo (CN)

Tel. +39 0175 42088 / Cell. +39 349 0914445 - email: studio.galeno@alice.it