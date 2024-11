A Boves la Giornata difesa femminile: evento gratuito in biblioteca

Si terrà in data 17 novembre presso la sala Giulia Mereu della Biblioteca Civica del Ricetto di Boves, la Giornata difesa femminile a cura dell’associazione sportiva bovesana A.S.D. Kali Arnis Sikaran in collaborazione con l’associazione “Mai + Sole”.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, il presidente dell’associazione Christian Mele e i suoi collaboratori insegneranno gratuitamente alle donne intervenute le principali tecniche di difesa femminile che, in caso di aggressione, possono rappresentare un grande aiuto per mettersi in salvo.

Nella prima parte della giornata dedicata alle donne, le volontarie dell’associazione “Mai + Sole”, guidate dall’instancabile Adonella Fiorito, parleranno del delicatissimo tema della violenza sulle donne che, ancora oggi, rappresenta un grande problema sociale.

“Con questa iniziativa – spiega Christian Mele -, vogliamo contribuire a far parlare di questa tematica e far capire alle donne che esistono tecniche semplici ed efficaci che, se assimilate, possono fare la differenza in caso di aggressione. Speriamo così di dare una mano, per quanto possibile, a far sentire la donna più sicura di sé. Come spiegheremo durante la giornata gratuita sosteniamo che la prevenzione sia molto importante anche in questo caso. Sapere cosa fare e come reagire di fronte all’atto di un possibile malintenzionato è determinante. Mantenere la lucidità in una situazione di paura è essenziale ma sempre molto difficile. Le tecniche che mostreremo nel corso della giornata, come potrete vedere, saranno semplici e, una volta apprese diverranno “istintive” proprio in modo che non siano bloccate dalle emozioni negative che, inevitabilmente ci colpiscono nel corso di un’aggressione fisica”.

Per partecipare alla giornata basterà prenotarsi al n. 347 6861076 (Christian) per assicurarsi un posto.

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.

www.maipiusole.it – telefono 3351701008 oppure rete Nazionale 1522