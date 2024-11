Alba, incontri internazionali e nuove opportunità di partnership per Apro Formazione

Negli ultimi mesi Apro Formazione è stata impegnata in una serie di incontri per approfondire nuove opportunità di partnership e collaborazioni internazionali.

L’obiettivo è quello di promuovere la formazione inclusiva di studenti europei e internazionali, e attrarre competenze e profili da inserire nel tessuto produttivo del nostro territorio.

"Proprio in questi giorni – si fa sapere dall'istituto – abbiamo incontrato Sergio Buffa e Bartolomeo Costamagna di Ampelos e padre Joseph Kimu, direttore della St. John Integral Education Centre di Mangochi in Malawi. Con loro abbiamo sondato la possibilità di collaborare sull'empowerment delle lavoratrici in Malawi, per aumentare la loro possibilità di inserirsi nel contesto produttivo del loro Paese aprendo al contempo canali di impiego in Italia.

Con Pawandeep Singh Pannu di Greta Consulting abbiamo ragionato sugli stessi temi e gli stessi obiettivi, vagliando la fattibilità di programmi simili con studenti provenienti da India, Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh".