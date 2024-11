Alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo un incontro dedicato alla poesia

Lunedì 4 novembre si è svolta un’iniziativa dedicata alla poesia. Si è trattato del 2° incontro tenutosi presso la Casa del Quartiere Donatello, organizzato dall’Auser “Cuneo e Vallate”. Questi incontri si tengono una volta al mese, in occasione dell’Ambulatorio Infermieristico della Casa del Quartiere Donatello gestito tutti i lunedì dalle ore 16 alle ore 17 da volontari Auser.

L’incontro in questione aveva il titolo “Il linguaggio della poesia”. A parlare di questa forma espressiva è stata Rodica Atomoaie, poetessa di origine rumena ma residente a Cuneo. Rodica è una donna molto conosciuta per la sua versatilità artistica che, grazie ad una personalità aperta ed amante della vita e delle relazioni umane, sa esprimere e comunicare emozioni in modo coinvolgente. A testimoniare ciò è stato il folto pubblico presente.

La serata è iniziata con una breve presentazione delle finalità dell’Auser, associazione che a livello nazionale ha 1500 sedi con oltre 300.000 iscritti, da parte di Patrizia Cometto Presidente provinciale Auser. In provincia di Cuneo l’Auser è presente, oltre a Cuneo, anche a Savigliano, Fossano, Mondovì, Verzuolo, Garessio e Alba-Bra.

Di seguito Diego Gaggero, volontario dell’Auser di Cuneo e attore, ha iniziato la lettura di alcune poesie. La prima è stata un componimento scritto apposta per questa iniziativa, dedicata all’invecchiamento. Infatti l’Auser ha proprio l’intento di proporre iniziative per promuovere l’invecchiamento attivo e contrastare la solitudine e l’emarginazione di chi è anziano e/o fragile.

Com’è consuetudine negli incontri di poesia è stato dato spazio anche ad altri scrittori. Hanno recitato un loro brano i poeti Luca Isoardo, Doria Rosae Babbini e Beatrice Condorelli.

Ad intervallare la lettura delle poesie si è esibito il coro “Cantalegher”, composto da una ventina di elementi e diretto da Pier Ugo Zavattaro.

Il prossimo incontro, sempre alla Casa del Quartiere Donatello in Via Rostagni 23, si terrà lunedì 2 dicembre, dalle ore 16,30 alle ore 18 e vedrà la partecipazione della dott.ssa Paola Arneodo, fisioterapista dell’ASL CN1 che tratterà il seguente tema: “Il nostro corpo: saper convivere con l’invecchiamento”.

Gli incontri sono ad ingresso libero. Chi vuole può lasciare un’offerta per consentire all’Auser di autofinanziarsi.